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"Дети в ожогах": в Армянске паника из-за нового химического выброса
Пока оккупанты в аннексированном Крыму раздумывают над возобновлением работы скандально прославившегося предприятия «Титан», местные жители — взрослые и дети — жалуются на новые кислотные выбросы. Население Армянска сообщает о жжении в глазах и ожогах слизистой носа.
По информации Громадське, врачи в Армянске диагностируют у пациентов поражение слизистых химическими веществами. Формально гражданам советуют препараты от аллергии, а неофициально рекомендуют побыстрее уезжать из города.
В соцсетях крымчане публикуют фото с сизой дымкой над Армянском. Новый кислотный выброс жители почувствовали в первой половине дня 10 августа.
«Армянск снова накрыло кислотой. Местные жители обрывали телефоны горячих линий и писали в соцсетях, что «просто невозможно так жить! На улице ад. Просто ад», — цитирует реплики населения блогер «Крымский бандеровец».
Оккупанты отчитываются об отсутствии угрозы и регулярном мониторинге воздуха. Но жители предпочитают верить своим глазам. «Утром в 6 часов утра стоял туман, дышать было нечем. Звонили, а в ответ: нет машины сейчас, чтобы взять анализы», — жалуются пользователи соцсетей.
Тот факт, что опасность в воздухе все же присутствует, косвенно подтвердила отмена масштабного концерта в городе 13 октября с участием детей со всего Крыма. Жители угрожали явиться на мероприятие в защитных масках. В итоге мероприятие перенесли на неопределенный срок.
Напомним, о кислотных выбросах жители Армянска в оккупированном Крыму говорят с августа 2018 года. Выбросы связывают с повреждением отстойника кислоты предприятия «Крымский титан». В сентябре детское население города увезли из зоны бедствия якобы ради оздоровления в санаториях.
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