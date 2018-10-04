11 октября 2018

Сегодня в мире отмечается Международный день девочек. Оказывается, есть в календаре и такой необычный день. Хотя почему сразу — необычный? Обычный. Самый главный. Потому, что всё, буквально всё, что с ними связано, прекрасно. Так как всё это связано с самыми тёплыми и добрыми чувствами, поступками и воспоминаниями.

Вот и я сегодня решил вспомнить. О … Юрии Рыбчинском. И не только потому, что страшно его люблю. И как несносного, ни на кого другого не похожего, интереснейшего, глубокого и замечательного человека. Но и как по-настоящему выдающегося Поэта.

Так вот. Больше двадцати лет назад мне посчастливилось наблюдать Юру в роли тамады. На свадьбе. Удивительная история, должен вам сказать. Да, кстати, свадьба была нашей. То есть моей и моей супруги Галюни. Юра, конечно же, как всегда, блистал — искромётным остроумием, тостами, какими-то прибаутками и воспоминаниями из своей поразительной жизни. А потом вдруг затих и душевно произнёс:

— А что, если я вам прочитаю только что написанное стихотворение?

Я этого его прочтения не забуду никогда. Он читал это своё стихотворение потом ещё тысячу раз — на концертах, на днях рождения наших общих знакомых, ещё где-то. Но то, с каким удивительно трогательными нотками в голосе он читал это стихотворение на нашей свадьбе, забыть было просто невозможно.

Вот это стихотворение. Оно называется ''Верность''.

Гудок парохода, закончился август.

У девочки мальчик, прощаясь, взял адрес.

А писем всё нет, хоть прошёл уже год.

И всё-таки девочка мальчика ждёт.

А он даже имя забыл её вскоре,

Которое помнят и скалы, и море,

И старый причал, и ночной небосвод.

И всё-таки девочка мальчика ждёт.

А он уже юноша и на ''отлично''

Давно уже учится в вузе столичном:

То трудный экзамен, то сложный зачёт.

И всё-таки девочка мальчика ждёт.

А он уже взрослый солидный мужчина,

Который имеет и дом, и машину,

Жену, и собаку, и тыщу забот.

И всё-таки девочка мальчика ждёт.

А он постарел, стал совсем близоруким

От скучной науки, от бывшей супруги,

От жизни, похожей на злой анекдот.

И всё-таки девочка мальчика ждёт.

А он вдруг находит потерянный адрес,

А он уезжает в забытый тот август.

И утром встречает его пароход

Седая девчонка, что мальчика ждёт.

Такое вот совершенно потрясающее стихотворение совершенно потрясающего Юрия Рыбчинского. С днём девочек, дамы наших сердец! Ну, и чтобы, как говорится, не вставать дважды, всем сегодняшним именинникам — добра и счастья.