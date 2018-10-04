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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2002
Скульптор: Marco Antonio Noguerón
Размер: 24×21 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сегодня в мире отмечается Международный день девочек. Оказывается, есть в календаре и такой необычный день. Хотя почему сразу — необычный? Обычный. Самый главный. Потому, что всё, буквально всё, что с ними связано, прекрасно. Так как всё это связано с самыми тёплыми и добрыми чувствами, поступками и воспоминаниями.
Вот и я сегодня решил вспомнить. О … Юрии Рыбчинском. И не только потому, что страшно его люблю. И как несносного, ни на кого другого не похожего, интереснейшего, глубокого и замечательного человека. Но и как по-настоящему выдающегося Поэта.
Так вот. Больше двадцати лет назад мне посчастливилось наблюдать Юру в роли тамады. На свадьбе. Удивительная история, должен вам сказать. Да, кстати, свадьба была нашей. То есть моей и моей супруги Галюни. Юра, конечно же, как всегда, блистал — искромётным остроумием, тостами, какими-то прибаутками и воспоминаниями из своей поразительной жизни. А потом вдруг затих и душевно произнёс:
— А что, если я вам прочитаю только что написанное стихотворение?
Я этого его прочтения не забуду никогда. Он читал это своё стихотворение потом ещё тысячу раз — на концертах, на днях рождения наших общих знакомых, ещё где-то. Но то, с каким удивительно трогательными нотками в голосе он читал это стихотворение на нашей свадьбе, забыть было просто невозможно.
Вот это стихотворение. Оно называется ''Верность''.
Гудок парохода, закончился август.
У девочки мальчик, прощаясь, взял адрес.
А писем всё нет, хоть прошёл уже год.
И всё-таки девочка мальчика ждёт.
А он даже имя забыл её вскоре,
Которое помнят и скалы, и море,
И старый причал, и ночной небосвод.
И всё-таки девочка мальчика ждёт.
А он уже юноша и на ''отлично''
Давно уже учится в вузе столичном:
То трудный экзамен, то сложный зачёт.
И всё-таки девочка мальчика ждёт.
А он уже взрослый солидный мужчина,
Который имеет и дом, и машину,
Жену, и собаку, и тыщу забот.
И всё-таки девочка мальчика ждёт.
А он постарел, стал совсем близоруким
От скучной науки, от бывшей супруги,
От жизни, похожей на злой анекдот.
И всё-таки девочка мальчика ждёт.
А он вдруг находит потерянный адрес,
А он уезжает в забытый тот август.
И утром встречает его пароход
Седая девчонка, что мальчика ждёт.
Такое вот совершенно потрясающее стихотворение совершенно потрясающего Юрия Рыбчинского. С днём девочек, дамы наших сердец! Ну, и чтобы, как говорится, не вставать дважды, всем сегодняшним именинникам — добра и счастья.
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.