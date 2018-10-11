На трассе под Херсоном обстреляли автомобиль: введен план "Сирена"

Происшествия

После стрельбы в Харькове случай уличной перестрелки произошел в Херсонской области. На трассе Херсон -Феодосия — Керчь неизвестные обстреляли легковой автомобиль. Случилось это около 21 часа 10 октября.

Стрельба велась из салона машины, на которой приехали злоумышленники. Выполнив свой преступный план, стрелки скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

В результате стрельбы были ранены двое мужчин. Их госпитализировали в медицинское учреждение в Херсоне.

Полиция расследует дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Выясняется тип оружия, с которым приехали преступники.

На территории области введен оперативный план «Сирена». Он объявляется при совершении преступлений с большой общественной опасностью. Действия вооруженных преступников подпадают под это определение. План предполагает проверку и перекрытие некоторых автодорог, дополнительные полицейские посты и патрули для задержания банды.

Напомним, вечером 10 октября план «Сирена» был введен в Харькове, после того как группа неизвестных обстреляли известного адвоката и бизнесмена. До этого такие же меры вводились в Одессе после нападения на инкассаторов.

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