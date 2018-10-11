Иван Тищенко завоевал еще одно «золото» для Украины на Юношеских олимпийских играх (фото, видео)

Спорт

«Урожайным» выдался для украинских спортсменов очередной соревновательный день на Юношеских олимпийских играх, которые проходят в Буэнос-Айресе (Аргентина).

18-летний гребец Иван Тищенко из Черкасс (на фото в заголовке по центру) завоевал вторую золотую награду для нашей сборной. В финальном заезде наш соотечественник, показав время 1:32.47 минуты, опередил ближайшего преследователя, Ивана Брынзу из Беларуси, на 0.37 секунды. Третьим к финишу пришел австралиец Кормак Кеннеди-Леверетт, которому украинец «привез» 1.37 секунды.

«Учитывая тот малый промежуток времени, который был между полуфинальным и финальным заездом, главным было продемонстрировать стабильность, ведь каждый из участников претендовал на победу. Все соперники показали очень достойный уровень подготовки. Что касается моего результата, то, конечно, он очень радует, хотя я еще даже не знаю свое итоговое время. Когда ехал в Буэнос-Айрес, мечтал о том, чтобы продемонстрировать все, что я отрабатывал на тренировках. А медаль — это уже результат упорного труда. Невозможно даже сейчас описать свои ощущения», — передает слова Тищенко официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Также два «золота» выиграли наши спортсмены в командных соревнованиях в составах объединенных сборных. Так, 17-летняя киевлянка Екатерина Чорний следом за победой в индивидуальном зачете среди шпажистов стала лучшей и в командных соревнованиях в составе объединенной команды «Европа-1». Примечательно, что в решающей встрече наша соотечественница вновь встречалась с Се Кейлинь Синь Янь из Гонконга — в отличие от индивидуального финала, на этот раз очная встреча завершилась вничью (8:8), что, впрочем, не помешало европейцам одержать итоговую победу над «Азией-Океанией-1» — 28:25.

Также победу в соревнованиях по мультидисциплинам гимнастики одержал Назар Чепурной. 15-летний уроженец Черкасской области завоевал «золото» в составе «Команды Симоны Байлз» по итогам выступлений в шести дисциплинах — на коне, параллельных брусьях, кольцах, ковре, перекладине и в опорном прыжке.

Таким образом, наши спортсмены завоевали уже пять медалей — четыре золотых и одну бронзовую. Правда, завоеванные в командных соревнованиях награды в общем зачете не учитываются, поэтому в медальной таблице Украина занимает девятое место, имея в своем активе два «золото» и одну «бронзу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 17-летняя украинка Екатерина Чорний завоевала первое «золото» на Юношеских олимпийских играх.

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