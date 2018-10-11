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Сингапур запускает самый длинный авиарейс в мире

10:27 11 октября 2018   61
Самолет Singapore Airlines
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Авиакомпания Singapore Airlines с 11 октября запускает полеты из Сингапура в Нью-Йорк. Это будет самый длинный авиарейс в мире. Продолжительность беспосадочного перелета — около 18 часов 45 минут. За это время самолет преодолеет расстояние более 16 700 километров.

Путешествовать пассажиры будут на самолетах Airbus A350−900, в котором отсутствует традиционный эконом-класс. В салоне есть 67 мест в бизнес-классе (спинки кресел которых раскладываются до горизонтального положения) и 94 — в премиум эконом-класс (угол наклона спинки кресла составляет 20 градусов). Стоимость билета — от 1900 долларов. Пассажирам будут подавать такие блюда, как органическая курятина, перуанское севиче из креветок, лапша из цуккини и другие деликатесы. Меню было составлено так, чтобы предотвратить обезвоживание организма и усилить циркуляцию крови — ведь пассажирам придется много времени провести практически без движения.

Как сообщает Channel News Asia, до сих пор самым длинным был авиарейс Доха — Окленд авиакомпании Qatar Airways. Этот маршрут составляет 14 535 километра.

Компания Singapore Airlines ранее уже запускала рейс до Нью-Йорка на самолетах A340. Однако в 2013 году перевозчик отказался от этой идеи, так как авиарейс оказался убыточным из-за слишком больших расходов топлива. На этот раз новые модификации самолетов позволяют сэкономить.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», был установлен рекорд дальности и длительности беспосадочного коммерческого авиарейса — между Дубаем и Оклендом.

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