Мир

Самый разыскиваемый наркоторговец Испании поиздевался на полицией, опубликовав на YouTube музыкальный видеоклип, на котором похвастался своим роскошным образом жизни. В видеоролике главарь банды Los Castanitas Франсиско «Иско» Техон, который был объявлен полицией в розыск в 2016 году, отдыхает на шикарной вилле в окружении привлекательных полуобнаженных девушек, ездит на автомобиле Bentley стоимостью более 200 тысяч евро, пьет дорогое шампанское.

Саму песню исполняет проживающий в Испании кубинский певец, известный под сценическим псевдонимом Clase-A. «Король вернулся», — поет в частности он. Как пишет издание El Pais, полицейские сейчас изучают клип, рассчитывая вычислить, где он был снят. Предположительно, фигурирующая в нем вилла находится близ Гибралтара.

Техон два года назад сбежал из-под ареста в Марокко и с тех пор находится в бегах.

Франсиско и его брат Антонио заработали на торговле наркотиками более 30 миллионов евро. Антонио был арестован несколько месяцев назад. Он пришел повидаться с матерью своих детей, возле дома которой устроили засаду около ста полицейских. Сейчас он находится в тюрьме и ждет суда.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Испании был арестован «вор в законе», руководивший ограблением Шакиры.

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