Российских футболистов Мамаева и Кокорина, устроивших пьяный дебош, упекли в СИЗО (видео допроса)

Спорт

Не утихает скандал, связанный с пьяными выходками звезд российского футбола — 27-летнего нападающего «Зенита» Александра Кокорина и 30-летнего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева (на фото), которые обвиняются в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

Вечером в среду, 10 октября, бывшие футболисты сборной России явились в полицию на допрос и были отправлены в СИЗО (по знаменитому адресу Петровка, 38) на 48 часов. На них заведено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Сообщается, что родные и друзья Кокорина и Мамаева могут даже приносить им еду.

Как информирует Telegram-канал Mash, футболисты во время допроса заявили, что «очень расстроены ситуацией», и объяснили длительную неявку в полицию «замешательством». По их словам, они не знали, что делать.

Mash также опубликовал фрагмент разговора Мамаева и Кокрина со следователем. На записи футболист выглядит спокойным и расслабленным и отвечает на вопросы, опершись на косяк двери. В ходе допроса Мамаева спросили, попытается ли он вернуться в сборную, на что тот ответил: «Мне бы не сесть».

МВД опубликовало первое видео с допроса Кокорина и Мамаева.

Мамаев молчит, прячет глаза, отказывается отвечать. Кокорину норм pic.twitter.com/88BITyfM7X — Breaking Mash (@BreakingMash) 11 октября 2018 г.

Подлил масла в огонь своим комментарием ситуации отец Павла Мамаева (он же его агент), который остался недоволен позицией ФК «Краснодар», не поддержавшего его сына, Подумаешь, «всего» 17 матерных слов в тексте из 11 предложений: «Пускай они не ****** (болтают). Я с Хашигом (гендиректор „Краснодара“. — Авт.) разговаривал вчера, и Хашиг нас послал демократично ***** (далеко). Я им сказал: вы что, **** (блин), устроили, ** (имел) твою мать? Вы что устроили, ***** (блин), черти, ***** (блин)? И с Монте-Карло, ***** (блин), устроили! Вы, ***** (блин), что делаете? Кого **** (волнует), человек в отпуске находится, ***** (блин)! Кого это **** (волнует), что они устроили сейчас, ***** (блин)? Как не стыдно вам, сука, чертям, ***** (блин), ****** (долбаный) в рот! Как вам не стыдно, ***** (блин)! Гореть, ***** (блин), вам всем в аду, ***** (блин)!»



Скандал с участием Кокорина и Мамаева в интервью изданию «Спорт-Экспресс» прокомментировал бывший нападающий сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин: «Я достаточно хорошо знаю Кокорина. Шокирован тем, каким он предстал на двух видео. Не мог себе представить, что он способен такое сотворить. Что у него было в голове? И у Мамаева? На какой почве случился конфликт? И был ли вообще конфликт? Но когда впятером избивают ногами человека… Какие тут можно найти оправдания? Что же с ним могло произойти? Кокорин добрый парень, улыбчивый. Сложно было представить, что его можно вывести на какие-то негативные эмоции. А тут стулом ударить… Одно дело, когда тебя бьют, ты можешь защищаться. Но тут-то на ровном месте, впятером на одного! Оправданий никаких здесь быть просто не может. Сейчас карьера уже на втором месте. На него же могут завести уголовное дело. А вообще в футболе было немало случаев. Марадону называли наркоманом, он попадался на допинге, и все равно возвращался в футбол».

В четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия о мере пресечения для Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает «Интерфакс». Предполагается, что дебоширов могут заключить в СИЗО, отправить под домашний арест или взять с них подписку о невыезде.

Кроме того, сообщается, что за ситуацией с российскими футболистами внимательно следят УЕФА и ФИФА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два года назад игроки сборной России Кокорин и Мамаев, с размахом погулявшие в одном из ночных клубов Монте-Карло, были оштрафованы на приличные суммы.

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