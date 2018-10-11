Выпустили 14 пуль: появилось первое фото расстрелянного авто бизнесмена под Херсоном

Происшествия

Стали известны подробности о пострадавших в результате обстрела автомобиля на трассе Херсон — Феодосия. В обстрелянной машине находились херсонский аграрий, руководитель предприятия «Славута Юг» Андрей Федоренко и его водитель.

В автомобиль попали как минимум 14 пуль. Стекло в машине после обстрела полностью изрешечено. Находившиеся в салоне были тяжело ранены. Федоренко признается, что выжил буквально чудом.

«Меня прооперировали, пуля вошла в спину, вышла в шею. Врачи сказали, что я чудом жив», — рассказал пострадавший аграрий. Водитель бизнесмена получил ранение в ногу и также находится в больнице.

По словам Федоренко, напавшая на него банда передвигалась на Toyota Land Cruiser. Их автомобиль на большой скорости въехал в машину бизнесмена, заставив водителя остановиться. После этого банда открыла огонь из автоматического оружия.

Аграрий считает, что обстрел был логическим продолжением рейдерских нападений на херсонские предприятия. Участник Всеукраинской аграрной рады рассказал, что в 2017 году его пытались похитить, и лишь по счастливой случайности Федоренко удалось сбежать. Весной 2018 года противостояние с рейдерами вышло на новый виток, когда «черные» регистраторы переписали на посторонних лиц предприятия Федоренко.

Напомним, в Херсонской области введен план «Сирена» для поимки банды стрелков.

Фото khersonline.net, agrarna.rada.ua/Facebook

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