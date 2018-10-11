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«Прыгнем — мало не покажется»: Путин оправдал хулиганский поступок Нурмагомедова после боя с Макгрегором
Чемпион мира в легком весе по смешанным единоборствам (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Встреча прошла в Ульяновске по окончании форума «Россия — спортивная держава».
Путин поздравил Нурмагомедова с недавней победой над Макгрегором, вспомнив и об инциденте, имевшем место после боя. «Поздравляю тебя с победой. Все-таки главную задачу ты решил — выиграл достойно и убедительно. Хочу выразить надежду на то, что идеалы спорта все же будут превыше всего — заработков, рекламы. Имею в виду, прежде всего, команду твоих соперников», — сказал президент России, при этом обратившись к отцу бойца с просьбой «не наказывать сына строго».
В свою очередь Хабиб объяснил свое поведение провокациями со стороны ирландского соперника как до, так и во время боя. «Я себя вел достойно. Но некоторые моменты, конечно, я тоже не смог контролировать. Потому что во время боя продолжались провокации. Надеюсь, что суд, который сейчас идет, будет в нашу пользу», — сказал боец.
На что Путин резюмировал: «Мы внутри страны, как я считаю, мы одна большая семья — большая и очень разнообразная. Но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить».
Примечательно, что, по словам Нурмагомедова, Путин одним из первых поздравил его по телефону с победой над Макгрегором, сказав, что «гордится Хабибом». При этом все помнят фотографии главы государства в обнимку с ирландским бойцом, который прилетел по личному приглашению президента России на финал чемпионата мира по футболу в Москву.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Макгрегору запретили драться после поражения от Нурмагомедова.
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