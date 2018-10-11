Спорт

Кольца с бриллиантами: футболист «МЮ» раскошелится на дорогие подарки партнерам по сборной Франции

Некогда самый дорогой футболист мира полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба (в 2016 году англичане заплатили за него «Ювентусу» 105 млн евро) решил поздравить своих партнеров с победой на чемпионате мира еще раз, сообщает ESPN US.

По информации источника, 25-летний футболист планирует подарить своим партнерам по команде кольца с бриллиантами, синими сапфирами и красными рубинами, что символизирует цвета французского флага. Отмечается, что эту идею Погба придумал вместе с партнером по сборной Антуаном Гризманном. Оба игрока, кстати, поклонники НБА и хотят перенести традиции из американских видов спорта, отмечая каждую победу на крупном турнире кольцами с бриллиантами.

При этом цена изделий не разглашается. Сообщается лишь, что кольца будут сделаны в США калифорнийскими ювелирами из Jason of Beverly Hills.

В свою очередь, президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре уже заявил, что готов заплатить около 10 000 евро за доставку колец из Лос-Анджелеса в Париж.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что Дэвид и Виктория Бекхэм сделали дочери на день рождения подарок стоимостью 9250 долларов.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter