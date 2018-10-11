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Смерть популярного актера признана "самоубийством путем алкогольного отравления"(фото)
Смерть популярного голливудского актера Верна Тройера, скончавшегося в возрасте 49 лет 21 апреля этого года, официально признана «самоубийством путем алкогольного отравления». Такой вывод, как сообщает издание People, сделали медицинские эксперты и коронер.
Незадолго до смерти, в начале апреля, актера госпитализировали в одну из больниц Лос-Анджелеса с отравлением спиртным. Друзья говорили, что у Верна были «суицидальные настроения». Его даже поместили в психиатрическую клинику, но потом выписали оттуда. А три недели спустя актера не стало.
Верн, чей рост составлял 81 сантиметр, был известен по роли Мини-Ми в комедиях об Остине Пауэрсе, а также по серии фильмов «Гарри Поттер», картинам «Люди в черном», «Мой гигант».
Верн Тройер в роли Мини-Ми
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