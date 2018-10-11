Перед боем с Педрасой Ломаченко расстался с тренером

Спорт

Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) принял решение прекратить сотрудничество со своим тренером по физподготовке и диетологом Сисилио Флоресом, с которым работал последние четыре года.

Об этом сообщил сам специалист, в свое время работавший вместе со знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо. «Хочу лично поблагодарить короля pound-for-pound Василия Ломаченко и его отца Анатолия Ломаченко за возможность быть частью их команды. За время сотрудничества мы разделили вместе многие победы — от титула WBO в первом полулегком весе в бою с Гари Расселлом до пояса WBA в легком весе в поединке с Хорхе Линаресом. Но бывают моменты в жизни, когда вам нужно двигаться дальше. Я буду всегда благодарен за отличный опыт, полученный в команде Ломаченко. Желаю Василию успехов и многих титулов в ближайшие годы», — написал Флорес на своей странице в Instagram.

Отмечу, что в сентябре Василий Ломаченко стал первым украинским боксером, который возглавил список лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (англ. Pound-for-pound). Свой ближайший бой украинец, приступивший к тренировкам после перенесенной в конце мая операции на плече, проведет 8 декабря, когда в Нью-Йорке встретится с Хосе Педрасой — на кону будут стоять чемпионские титулы в легком весе по версиям WBA и WBO.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый американский боксер бросил вызов Ломаченко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter