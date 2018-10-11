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Танцы и песни: Усик повеселил сеть видео подготовки к бою с Беллью
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (15 побед, 11 из них — нокаутом) активно готовится к бою с британцем Тони Беллью.
Впрочем, одними лишь тренировочными упражнениями крымчанин, известный своим незаурядным чувством юмора, не ограничивается. Так, в паузах между отработкой ударов по боксерской груше Александр может продемонстрировать свои певческие и танцевальные навыки — например, под незабвенный хит группы «Кино» и Виктора Цоя.
Бой Александр Усик — Тони Беллью пройдет 10 ноября в Манчестере. На кону поединка будут стоять все чемпионские пояса — по версиям WBC, WBA, WBO и IBF, завоеванные украинцем в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на первой пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку, британский боксер назвал нашего соотечественника «монстром, с которым никто не хочет драться», на что крымчанин спокойно ответил: «Я никакой не монстр, я — белый кролик».
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