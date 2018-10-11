Под Киевом пьяные подростки убили пенсионера из-за собаки

Происшествия

68-летний пенсионер из села Руда Сквирского района (Киевская область) скончался в реанимации после избиения учениками местного профтехучилища. Выпившие подростки избили пожилого мужчину из-за облаявшего их пса. Напомним, что ранее суд на Прикарпатье на семь лет отправил за решетку 70-летнего пенсионера, который задушил свою 79-летнюю супругу на почве политических разногласий.

Как сообщает полиция Киевской области, молодые люди в возрасте 16 и 17 лет проходили мимо дома пенсионера. Его собака подняла лай. На шум выглянул хозяин дома, началась перепалка. «Пожилой мужчина оказался на земле. Подогретые спиртным несовершеннолетние начали его бить ногами по голове», — сообщили в полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье на глазах всего двора убили 63-летнего мужчину, который бросился защищать свою жену. Ссору спровоцировал житель соседнего дома, который толкнул и ударил женщину.

А в Киеве ученик 8 класса восемь раз ударил ножницами учительницу.

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