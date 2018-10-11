Американец готовил мощный взрыв в Вашингтоне в предстоящий 6 ноября день выборов

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В среду, 10 октября, Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка предъявил американцу Полу М. Розенфельду обвинения в изготовлении взрывного устройства и подготовке теракта. Свою бомбу он планировал привести в действие 6 ноября 2018 года в центре Вашингтона — в день проведения промежуточных выборов в Конгресс США.

По словам окружного прокурора Джеффри Бермана, Розенфельд намеревался подорвать себя в историческом центре Вашингтона — в пешеходной зоне National Mall (на фото в заголовке), которая простирается от здания Капитолия до мемориала Аврааму Линкольну.

Вес бомбы превышал 90 килограммов. Эксперты считают, что взрыв привел бы к масштабным разрушениям и большому числу жертв. Подозреваемый мог бы стать худшим доморощенным террористом после Тимоти Маквея, взорвавшего в 1995 году федеральное здание в Оклахома-Сити и впоследствии казненного.

Берман подчеркнул, что Розенфельд хотел этим терактом «привлечь внимание к своей политической идеологии». Речь идет о так называемом клеротерианстве. Термин происходит от древнегреческого слова «клеротерион». Так называлось устройство для жеребьевки, использовавшееся для отбора многих должностных лиц в древних Афинах в их демократический период.

Пол Розенфельд в 2015 году написал эссе, в котором отстаивает идею избрания руководителей разного ранга, включая президента, не большинством голосов, а по жребию. В эссе содержится такой тезис: «Мы должны каким-то образом убедить достаточно людей, чтобы наше движение приобрело известность. Для этого нам нужен крайне эффективный довод…».

56-летний Пол Розенфельд был арестован в своем доме в городке Таппэн к северу от Нью-Йорка. Там же в подвале была найдена самодельная бомба. Эксперты ФБР просветили ее рентгеновским аппаратом и обнаружили внутри электровзрыватель, который воспламенил бы ее пороховую начинку. Устройство было собрано таким образом, что человек, приведший его в действие, обязательно погиб бы при взрыве.

На след Розенфельда ФБР вышло благодаря письму, полученному неким осведомителем от жителя Таппэна. Автор письма утверждал, что закупил большое количество пороха, чтобы изготовить бомбу, а затем взорвать ее 6 ноября в Вашингтоне. Этот же человек прислал осведомителю несколько смс соответствующего содержания. По ним ФБР удалось достаточно быстро найти отправителя. Ордер на арест Розенфельда был выдан 9 октября. Бомбу обезвредили саперы.

Розенфельд признался также, что изготовил несколько бомб поменьше. Он испытал их, а затем приступил к сборке главного взрывного устройства. Ему теперь грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

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