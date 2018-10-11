16-летняя дочь Кейт Мосс презентовала новую коллекцию косметики Marc Jacobs (фото)

Шоу-бизнес

В то время, как британская супермодель Кейт Мосс разочаровывает своих поклонников расплывшейся фигурой, ее 16-летняя дочь Лила штурмует модный Олимп. Девушка, как сообщает Daily Mail, презентовала в Лондоне новую коллекцию косметики Marc Jacobs. Лицом фирмы она стала несколько дней назад, заключив соответствующий контракт через агентство своей матери Kate Moss Agency. Прогнозируют, что уже к 18-летию Лила Мосс станет мультимиллионершей.

Лила — внебрачная дочь Кейт и издателя Джефферсона Хака. Официально она носит фамилию отца, но для работы решила воспользоваться «раскрученной» фамилией своей звездной матери.

Конкуренцию Лиле составляет ее тетушка — младшая сестра Кейт Лотти Мосс. 20-летняя Лотти также подалась в модели несколько лет назад.

Кейт Мосс — не первая супермодель 1980−1990-х годов, передавшая эстафету младшему поколению. Сейчас весьма успешную модельную карьеру строит 17-летняя Кайя Гербер — дочь американской легенды модного бизнеса Синди Крофуорд.

Лила Мосс

Тетя Лилы — Лотти Мосс

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