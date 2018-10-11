На телеканал NewsOne нагрянут с проверкой: названы причины

Политика

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Новости 24 часа», которая выходит в эфир под брендом NewsOne. Решение принято в четверг, 11 октября, на очередном заседании совета, сообщает «Укринформ».

Проверка назначена в связи с непредоставлением информации об изменениях в структуре собственности.

«Мониторингом зафиксировано распространение информации об изменениях в структуре собственности телекомпании. На сайте была размещена информация, что телеканал NewsOne сменил управленца, Евгений Мураев как владелец предприятия передает управление 100% акций известному украинскому юристу Андрею Портнову», — цитирует издание председателя Нацсовета Юрия Артеменко.

По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, лицензиат не подал информации об изменениях в структуре собственности в течение 30 дней, как это предусмотрено законом, поэтому регуляторный орган уполномоченный назначить его внеплановую проверку.

«Отдельно мы также зафиксировали информацию, где господин Портнов подтверждает информацию, что он фактически конечный бенефециар этого телеканала. И поскольку никаких заявлений об изменении в структуре собственности не поступает, у нас есть полномочия назначить внеплановую проверку. Мы хотим выяснить обстоятельства: что произошло, и мы действуем в соответствии с нормами действующего законодательства», — отметил Костинский.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 5 октября владельцем телеканала NewsOne стал народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак . Корпоративные права телеканала он получил от отца нардепа Евгения Мураева. Директором компании ООО «Новости 24 часа» — телеканал NewsOne в этот же день был назначен Юрий Будяк, который возглавлял «112 Украина».

Андрей Портнов, который управлял каналом с конца августа, в связи со сменой владельца NewsOne, решил разорвать договор об управлении медиа-ресурсом , но пообещал поддерживать менеджмент в судебных тяжбах.

До этого, 4 октября, украинский парламент решил обратиться в СНБО с просьбой рассмотреть вопрос наложения ограничений за антигосударственную деятельность на телеканалы «112 Украина» и NewsOne. У NewsOne хотят аннулировать разрешения на деятельность, запретить использовать радиочастотный ресурс Украины, распоряжаться своим имуществом и активами и ввести другие ограничения. Санкции предлагается ввести в отношении компании «Новости 24 часа», которая выходит в эфир под логотипом NewsOne.

В ОБСЕ критически отреагировали на это решение призывом «воздержаться от принятия несоответствующих ограничительных мер без соблюдения надлежащих судебных процедур», указывая на то, что это «негативно скажется на доступе к информации и воспрепятствует высказыванию различных мнений».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter