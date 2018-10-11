Почему «евробляхеры» не требуют дешевого бензина на Уолл-стрит — соцсети о забастовке транспорта

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В четверг, 11 октября, евробляхерами была объявлена всеукраинская забастовка владельцев транспортных средств. По их призыву весь транспорт страны должен был остановиться в знак протеста против подорожания бензина. Но, похоже, здравомыслящих людей в стране все же больше, чем популистов и любителей проехаться за чужой счет. По крайней мере по состоянию на полдень известно лишь об одной большой акции: в Закарпатье, «борясь» с повышением цен на топливо, перекрыли международную трассу Киев — Чоп. И пусть весь мир подождет. Пользователи соцсетей откликнулись на призыв евробляхеров постами.

«Говорят, водители в Киеве протестуют против высоких цен на бензин. А еще говорят, что в стране „зубожіння“. А между тем у кучи народу, среди которых многие, судя по всему, и средней школы не закончили, есть автомобили. И они протестуют. Критического мышления у людей нет, а вот автомобили у них есть. И они против высоких цен на бензин», — пишет в Facebook экономист и блогер Сергей Фурса.

«Цены на нефть за последний год выросли с 40 долларов за баррель до 85 долларов за баррель. В результате выросли цены на бензин. Все логично. В чем смысл протестовать? Какие требования выдвигать? И почему в Киеве? Может, сразу ехать в Нью-Йорк, на Уолл-стрит? И требовать там у трейдеров понизить цены? Или пикетировать заседание ОПЕК, где эти шейхи и русские договариваются о снижении добычи? А может, сразу на Красную площадь, в Москву?» — спрашивает блогер. — Или протестующие хотят, чтобы государство оплатило им бензин? Ну вот газ же дотируют для населения, цена в два раза ниже рыночной. Может, они хотят также с бензином?.. Пусть государство обеспечит дешевый бензин. И как — протестующих тупо не волнует. Это не их проблемы. Вот в Кувейте ведь бензин дешевый, а почему в Украине дорогой?"

«Кстати, самый дешевый бензин в мире в Венесуэле. Там правительство думает о населении, — иронизирует Фурса. — И пусть там инфляция 10 млн процентов в год, но зато бензин дешевый. Там за 100 долларов скоро можно будет танкер заправить. Вот видно, что правительство думает о людях. И показательно, что протестуют в основном евробляхеры. Люди, которые не платят налоги и думают, что они самые умные, когда кидают других, продолжают в том же духе. Ведь государство позволило им организовать схему и завести автомобили, не уплатив налоги. И позволяет им ездить на таких номерах, испугавшись толпы, пришедшей под парламент. Так пусть теперь государство еще и доплатит им за бензин. Ведь государству не жалко. Вот так поощрение одной схемы приводит к формированию следующей. А налогоплательщики продолжают за это платить.

И да, судя по пробкам в Киеве, бензин в Украине и так слишком дорогой. «Зубожіння», такое «зубожіння».

«Протестую в ответ на высокие цены новой БМВ 3 серии. Безобразие! Дерут с трудящихся втридорога!» — пишет в комментариях к посту Фурсы пользователь Sam Pavlovich Samosa

А Артем Сапрыкрин «зрит в корень»: «Сначала ввезли по беспределу евробляхи без последствий. Теперь дороги без последствий перекрывают. Суть не в цене на бензин. Мы еще не понимаем, какую цель кукловоды преследуют…»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что только за минувшие выходные дни крупные сети АЗС повысили стоимость нефтепродуктов на 20−70 копеек за литр.

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