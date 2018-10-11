Никакого референдума: США резко ответили на инициативу России по Донбассу

Политика

Соединенные Штаты Америки не поддерживают проведение референдума по российскому сценарию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Об этом во время телефонного брифинга заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер , передает УНИАН.

«Что касается идеи о референдуме, это было возбуждено в рамках встречи в Хельсинки, и мы, Белый дом и Государственный департамент, опубликовали заявление в то время, отмечая, что мы отвергаем идею референдума», — заявил Волкер.

Он отметил, что этот референдум «не имеет правовых оснований в украинской Конституции и правовых оснований по минским соглашениям».

«Мы были достаточно четкими в то время, что проведение референдума является несбыточной идеей лишь на части украинской территории, где большинство населения было перемещено из-за российского вмешательства», — подчеркнул Волкер.

Отметим, летом в российских СМИ активно обсуждалась инициатива Кремля о проведении «нового референдума» на удерживаемых сепаратистами территориях Донбасса.

В настоящее время на этих оккупированных территориях идет подготовка к так называемым «выборам». Евросоюз резко негативно отреагировал на готовящееся проведение «выборов» в ОРДЛО, назвав их противоречащими минским договоренностям.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса. Особый порядок самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продлен до 31 декабря 2019 года.

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