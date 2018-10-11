Испанский клуб представил форму с изображением кровеносной системы человека (фото)

Спорт

Футбольный клуб «Самора», представляющий четвертый по силе испанский дивизион (шестое место в своей группе), решил прославиться необычным образом, сообщает издание Marca.

На третьем комплекте игровой формы команды изображена кровеносная система человека, а в самом центре футболки красуется изображение сердца. Кроме того, на тыльной стороне футболки также есть надпись: «Кровь — эта красноватая жидкость, несущая жизнь через наше тело, которая рождается и течет из сердца, чтобы кормить наши эмоции и чувства».

Добавлю лишь, что техническим спонсором команды выступает итальянская компания Kappa.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Юнайтед» представил форму, сделанную из пластиковых бутылок.

Фото ФК «Самора»

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