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- 15:40 Испанский клуб представил форму с изображением кровеносной системы человека
Испанский клуб представил форму с изображением кровеносной системы человека (фото)
Футбольный клуб «Самора», представляющий четвертый по силе испанский дивизион (шестое место в своей группе), решил прославиться необычным образом, сообщает издание Marca.
На третьем комплекте игровой формы команды изображена кровеносная система человека, а в самом центре футболки красуется изображение сердца. Кроме того, на тыльной стороне футболки также есть надпись: «Кровь — эта красноватая жидкость, несущая жизнь через наше тело, которая рождается и течет из сердца, чтобы кормить наши эмоции и чувства».
Добавлю лишь, что техническим спонсором команды выступает итальянская компания Kappa.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Юнайтед» представил форму, сделанную из пластиковых бутылок.
Фото ФК «Самора»
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.