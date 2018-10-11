Спорт

Элина Свитолина менее чем за час разобралась с соперницей на турнире в Гонконге

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (пятая ракетка мирового женского рейтинга) легко вышла в четвертьфинал представительного турнира в Гонконге с призовым фондом 750 тысяч долларов.

Во втором круге наша соотечественница встречалась с японкой Нао Хибино (125-я). Ранее, в марте 2017-го в Куала-Лумпуре, жребий уже сводил теннисисток между собой, но матч так и не состоялся в связи с отказом Элины, и дальше прошла Хибино.

На этот раз Свитолина показала свою силу и легко обыграла японскую оппонентку в матче, который продолжался всего 58 минут, — 6:0, 6:3. Примечательно, что один из трех геймов Нао выиграла на подаче нашей соотечественницы.

За выход в четвертьфинал украинка заработала 13 тысяч 068 долларов призовых и теперь встретится с Ван Цян из Китая (24-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Ястремская вышла в третий круг престижного турнира в Гонконге.

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