Наука и технологии

Первый в мире робот с паспортом рассказала, что думает об Украине (видео)

В четверг, 11 октября, в Киеве прошла пресс-конференция с человекоподобным роботом Софией, на котором женщина с искусственным интеллектом ответила на вопросы присутствующих.

В частности, она продемонстрировала географические познания, отметив, что Украина находится в Европе, и сообщила, что ей нравится в Киеве.

«Это мой второй день здесь, пока мне тут нравится. Мне нравится сочетание богатой истории и естественной красоты», — сказала она.

Погоду прокомментировать робот не смогла, так как «старается не бывать на открытом воздухе».

София рассказала, что была поражена Украиной, а премьер-министра Владимира Гройсмана, который присутствовал на пресс-конференции, назвала привлекательным и амбициозным.

Напомним, София — первый в истории робот, который получил гражданство одной из стран. Андроид был произведен гонконгской компанией Hanson Robotics и умеет изображать более 60 эмоций. Глаза робота оснащены камерами для установки зрительного контакта с собеседником.

В Украину Софию привезли финансовый директор компании Hanson Robotics, основатель инвесткомпании AngelVest Дэвид Чен и представитель AngelVest в Украине Марк Гинзбург.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что робот София стала звездой индийской версии модного журнала Cosmopolitan. Ее фото в гламурном наряде от индийского дизайнера Тании Хануджи было размещено на обложке нового номера издания, а также на его страницах внутри. Это первый случай в истории, когда на обложку глянцевого издания попадает фото андроида.

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