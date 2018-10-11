- 17:09 Солдат Олеся: в сети показали фото военной, погибшей на Донбассе 10 октября
- 17:04 СБУ проводит массовые обыски в фондовых компаниях: что об этом известно
- 17:00 Обвиненный в педофилии актер из сериала "Глухарь" покончил с собой
- 16:36 Российский космонавт отшутился по поводу аварии "Союза": появилось видео
- 16:33 Был пьян и ничего не помнит: что известно о подозреваемом в убийстве болгарской журналистки
- 16:08 Первый в мире робот с паспортом рассказала, что думает об Украине
- 16:06 Морская "Лань": конструкторы показали новый ракетный катер для ВМС Украины
- 16:00 Почему жилья строится все больше, а цены на него продолжают расти
- 15:49 Элина Свитолина менее чем за час разобралась с соперницей на турнире в Гонконге
- 15:40 Испанский клуб представил форму с изображением кровеносной системы человека
Первый в мире робот с паспортом рассказала, что думает об Украине (видео)
В четверг, 11 октября, в Киеве прошла пресс-конференция с человекоподобным роботом Софией, на котором женщина с искусственным интеллектом ответила на вопросы присутствующих.
В частности, она продемонстрировала географические познания, отметив, что Украина находится в Европе, и сообщила, что ей нравится в Киеве.
«Это мой второй день здесь, пока мне тут нравится. Мне нравится сочетание богатой истории и естественной красоты», — сказала она.
Погоду прокомментировать робот не смогла, так как «старается не бывать на открытом воздухе».
София рассказала, что была поражена Украиной, а премьер-министра Владимира Гройсмана, который присутствовал на пресс-конференции, назвала привлекательным и амбициозным.
Напомним, София — первый в истории робот, который получил гражданство одной из стран. Андроид был произведен гонконгской компанией Hanson Robotics и умеет изображать более 60 эмоций. Глаза робота оснащены камерами для установки зрительного контакта с собеседником.
В Украину Софию привезли финансовый директор компании Hanson Robotics, основатель инвесткомпании AngelVest Дэвид Чен и представитель AngelVest в Украине Марк Гинзбург.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что робот София стала звездой индийской версии модного журнала Cosmopolitan. Ее фото в гламурном наряде от индийского дизайнера Тании Хануджи было размещено на обложке нового номера издания, а также на его страницах внутри. Это первый случай в истории, когда на обложку глянцевого издания попадает фото андроида.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?