Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Российский космонавт отшутился по поводу аварии "Союза": появилось видео

16:36 11 октября 2018   129
Космонавт Овчинин
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилась запись переговоров космонавтов российской ракеты «Союз», у которой во время полета к МКС произошла авария двигателей, и членам экипажа пришлось прибегнуть к экстренному приземлению.

На видеозаписи слышно разговор космонавта-россиянина Алексея Овчинина с космическим центром на Земле.

«Авария носителя. 2 минуты 45 секунд, авария носителя. Быстро мы прилетели», — говорит космонавт.

По его словам, они уже находятся в невесомости, самочувствие экипажа нормальное.

Напомним, 11 октября ракета «Союз» неудачно стартовала с космодрома Байконур. По предварительным данным, вторая ступень ракеты потеряла ориентацию и ее двигатели выключились. Экипаж приземлился в аварийной капсуле. Оба космонавта выжили. По неофициальной информации, причиной аварии во время запуска ракеты «Союз» с космодрома Байконур могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени.

Ранее аналогичный «человеческий фактор» стал причиной аварии на корабле «Союз МС-09».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины