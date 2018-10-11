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Российский космонавт отшутился по поводу аварии "Союза": появилось видео
В сети появилась запись переговоров космонавтов российской ракеты «Союз», у которой во время полета к МКС произошла авария двигателей, и членам экипажа пришлось прибегнуть к экстренному приземлению.
На видеозаписи слышно разговор космонавта-россиянина Алексея Овчинина с космическим центром на Земле.
«Авария носителя. 2 минуты 45 секунд, авария носителя. Быстро мы прилетели», — говорит космонавт.
По его словам, они уже находятся в невесомости, самочувствие экипажа нормальное.
Напомним, 11 октября ракета «Союз» неудачно стартовала с космодрома Байконур. По предварительным данным, вторая ступень ракеты потеряла ориентацию и ее двигатели выключились. Экипаж приземлился в аварийной капсуле. Оба космонавта выжили. По неофициальной информации, причиной аварии во время запуска ракеты «Союз» с космодрома Байконур могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени.
Ранее аналогичный «человеческий фактор» стал причиной аварии на корабле «Союз МС-09».
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