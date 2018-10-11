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Обвиненный в педофилии актер из сериала "Глухарь" покончил с собой

Российский актер из сериала «Глухарь» Михаил Фатеев, которого обвинили в педофилии, покончил с собой. Он повесился в СИЗО. Об этом сообщил сосед актера по камере. Он говорит, что все произошло примерно в 16.03, когда он спал. Версию о самоубийстве подтвердили и камеры видеонаблюдения.

Напомним, Фатеева арестовали в России за совращение 14-летного мальчика, который раздавал газеты в метро. Якобы актер обратил на него внимание и предложил помочь с работой, оставил свой номер телефона. Однако вместо заманчивого предложения стал слать парню фото сексуального характера, снимки своих половых органов и приглашал мальчика в гости. Но парень рассказал обо всем взрослым, которые обратились в полицию.

Михаил Фатеев с 2002 года работает в Театре Романа Виктюка. Самая заметная роль актера в кино — в сериале «Глухарь».

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