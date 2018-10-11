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СБУ проводит массовые обыски в фондовых компаниях: что об этом известно

17:04 11 октября 2018   32
обыски в фондовых компаниях
Инф. «ФАКТОВ»

В компании, работающие на фондовом рынке, пришли с обыском сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает издание StockWorld со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников издания, обыски и выемка документов проводятся в таких компаниях как «Арт-Капитал», «УНИВЕР», Фондовая биржа ПФТС и «Украинская Биржа».

«По словам одного из источников, который был в офисном центре, где располагается фондовая биржа ПФТС, шестой и седьмой этаж (где находится биржа) заблокирован неизвестными людьми в масках. При этом свидетели сообщают, что в офисе „Украинской Биржи“ также проходят следственные действия, которые фиксируются на видеокамеру», — пишет издание.

Сообщается, что обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре. Однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что СБУ разоблачило украинскую компанию, которая поставляла стройматериалы для Крымского моста. Также сообщалось об обысках СБУ в кабинетах судей под Одессой. Их подозревают в получении 6 тысяч долларов взятки от предпринимателя, проживающего на территории, подконтрольной террористической организации «ДНР».

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