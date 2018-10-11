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- 18:05 Украли более 24 млрд рублей: «московские ревизоры» расследуют деятельность Захарченко и компании
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Украли более 24 млрд рублей: «московские ревизоры» расследуют деятельность Захарченко и компании
Вскоре после того, как в Донецке ликвидировали Захарченко, Москва направила на Донбасс очередных ревизоров, чтобы выяснить, как расходовались дотации России, из которых состоит бюджет ОРДО.
«Похищено и присвоено более 24 миллиардов рублей. Денежные активы в валюте и рублях переводились по офшорным схемам на счета различных зарубежных банков, а так же отправлялись в наличном виде в Россию и в Испанию. Бывшим руководством „ДНР“ куплены и находились в стадии окончания строительства 4 виллы с гектарами земли (по одной на каждого в каждой из стран) — 2 в Италии и 2 в Испании», — осведомленный источник рассказал российскому каналу «Незыгарь» в Telegram о ходе расследования деятельности ликвидированного главаря Донецких боевиков Александра Захарченко и его приближенных.
Расследование проводит группа ревизоров из Контрольного управления, Минэкономики и Минфина — указано в сообщении. Кроме перечисленных прегрешений проверяющие обнаружили «неоднократную пропажу составов с углем (вместе с вагонами)». А также хищение средств, выделенных на закупку и дальнейшее разведение 11 тысяч голов породистого скота. «Коровы на территории животноводческого комплекса в Старобешевском районе пропали, стадо не обнаружено», — говорится в сообщении.
В черный список ревизоров из Москвы попали сведения о зарплате «советника» Захарченко Александра Казакова, который после ликвидации своего босса, сбежал в Москву: «Обнаружены документы с заявлением о приеме на работу с подписью А. Казакова: «прошу принять меня на должность советника Главы «ДНР» с окладом 800 000 рублей», зачеркнуто А. Захарченко и написано сверху «МНОГО», дополнено им же — «оклад 500 000 рублей».
«А список фирм и предприятий, принадлежавших Захарченко и главному „налоговику ДНР“ Александру Тимофееву (которые они „отжали“), едва уместился на двух листах формата А4 напечатанных 12 шрифтом с обеих сторон», — сообщает источник канала.
В сообщении не уточняется, кто именно строил виллы в Италии и Испании, но то, что два из четырех хозяев имений это покойный Захарченко и бывший «главный налоговик ДНР» Тимофеев (по кличке «Ташкент»), который сбежал в Москву, сомневаться не приходится.
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