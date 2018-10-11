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"Дело Добкина" ушло в суд
Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Михаила Добкина и группы бывших должностных лиц Харьковской области, подозреваемых в расхищении 75 га земель общей стоимостью более 240 млн гривен. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
Она напомнила, что это уголовное производство уже третье за 2018 год.
По ее словам, кроме Добкина, к ответственности привлечены его бывшие подчиненные — заместитель городского головы и руководители профильных Департаментов, а также непосредственных получателей земельных участков.
«Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Харьковского горсовета в октябре-декабре 2008 года вступили в преступный сговор и путем мошеннических действий устранили препятствия последним в завладении правом на землю, что привело к тяжким последствиям», — сообщила Сарган.
Подозреваемым в совершении преступлений грозит до 12 лет тюремного заключения.
Напомним, ГПУ завершила расследование дело в отношении народного депутата Добкина в июле 2018 года.
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