Российских футболистов Кокорина и Мамаева арестовали до зимы (фото)

Спорт

Поздно вечером в четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы вынес вердикт двум звездам российского футбола — 27-летнему нападающему «Зенита» Александру Кокорину (48 поединков, 12 мячей в футболке сборной России) и 30-летнему полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву (15 матчей), которых обвинили в избиении в центре российской столицы чиновника одного из министерств Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

По решению суда, форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев взяты под стражу до 8 декабря.

— По пьяни мы начали сравнивать соседа по столу (Дениса Пака, у которого азиатская внешность. — Авт.) с исполнителем «Гангнам стайла», он обиделся и обматерил нас. Мне бы хотелось принести извинения за этот недостойный поступок. Мне очень стыдно перед своими болельщиками, клубом и родителями. Мое поведение было недопустимым, сделаю все, чтобы заслужить прощение. Прошу вас не лишать меня свободы и дать возможность загладить вину, — заявил на суде Александр Кокорин.

*Александр Кокорин в зале суда

— Мне бы хоть часок поспать, а то всю ночь катались по Москве. Допрос длился часов до трех-четырех часов утра. Я сам дал согласие на следственные действия в ночное время. Хотелось поскорее со всем этим разобраться. Допрос был долгий, я все рассказал, ничего не скрывал. Да и там разве можно было что-то отрицать? Если честно, я вел себя аморально. Мы сами во всем виноваты… Кстати, после допроса нас отправили на экспертизу — мы «дышали в трубку», сдали мочу. Мы наркотики не употребляли. Не понимаю, почему, но нас всю оставшуюся ночь возили по травмпунктам. И нигде нас не принимали, как говорили конвоиры. Что означают мои татуировки? Это личное. Но это точно не тюремные татуировки. Очень надеюсь, что в СИЗО не отправят. За маму волнуюсь, она в Москве. Жена и дети улетели в Краснодар. Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми — и командой, и потерпевшими людьми. Мы бы просто так не сорвались. Нас оскорбили, и довольно жестко, — рассказал Павел Мамаев в интервью «Московскому комсомольцу».

*Павел Мамаев в зале Тверского суда Москвы

Кроме того, до 8 декабря (на 1 месяц и 27 суток) арестован еще один участник избиения — младший брат Кокорина — 19-летний Кирилл, который обвиняется в хулиганстве и двух эпизодах побоев. Как сообщает championat.com, отчим братьев Кокориных — Кирилл Логинов — покинул здание суда в слезах.

Кстати, в официальном фан-шопе «Зенита» уже заявили, что направят все деньги от продажи атрибутики с фамилией «Кокорин» в детские дома Санкт-Петербурга. Только вот вряд ли их теперь кто-то купит…

По иронии судьбы, 11 октября сборная России проводит в Калининграде матч Лиги наций против команды Швеции. Понятное дело, без Мамаева и Кокорина…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кокорин и Мамаев были отправлены в СИЗО на 48 часов.

Фото РИА Новости, championat.com



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