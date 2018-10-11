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В России при столкновении фуры с автобусом погибли 12 человек: первое видео
В России произошло крупное смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и большегрузного автомобиля. В результате их столкновения 12 человек погибли, еще 19 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницы.
Telegram-канал Mash сообщил, что водитель автобуса нашел своих пассажиров через сервис поиска попутчиков Bla-Bla-Car.
Согласно предварительным выводам следствия, виновником автокатастрофы был водитель грузовика — именно он выехал на встречную полосу, где допустил столкновение.
На месте происшествия работали семь бригад скорой помощи.
Напомним, в Украине 10 октября пассажирский микроавтобус столкнулся с БТР.
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