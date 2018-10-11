12-летняя Ульяна Новожилова представила свою первую дизайнерскую коллекцию (фото)

Стиль жизни

12-летняя Ульяна Новожилова, которая является чемпионкой Украины по гольфу в своем возрасте, дебютировала как дизайнер. Девочка представила свою первую коллекцию Limited edition by Ulyana Novozhilova в рамках детской недели моды Junior Fashion Week в Киеве. Ульяна представила десять нарядов, сшитых по ее эскизам. Коллекцию создали всего за один месяц. Как говорит сама Ульяна, это те наряды, которые ей самой хотелось бы носить.

Костюмы от юного дизайнера демонстрировали на подиуме дети украинских знаменитостей: дочь певицы Оли Поляковой — Маша, шоумена Максима Нелипы — Мария, президента Одесского международного фестиваля Виктории Тигипко — Ася, президента Украинского фонда гуманитарного развития Натальи Заболотной — Екатерина, ведущая и певица Дарья Москаленко. А также гимнастка школы Дерюгиных Ева Волошина, юные модели Диана Литвин и Коряк Анастасия.

«Если ты не можешь найти одежду, которая тебе нравится, создай её сама. Коллекция Limited edition by Ulyana Novozhilova — это была моя мечта. Подростку сложно угодить и подобрать стильное платье, которое можно надеть на день рождения или вечеринку. Очень хочется иметь в своем гардеробе стильную джинсовую юбку и модные сарафаны на каждый день. Все свои модели я создавала с большим трепетом и ответственностью. Для меня очень важно, что бы look был универсален, нравился не только мне, а и любому модному подростку. Очень надеюсь, что мой показ и коллекция будут успешными», — сказала Ульяна Новожилова.

Поддержать начинающего дизайнера пришли звездные представители шоу-бизнеса, модель Влада Литовченко, телеведущая Людмила Харив и, конечно, родители Ульяны — Инна Костыря и Борис Новожилов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как киевлянка создала свою коллекцию детской брендовой одежды.

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