Лига наций: чемпионы Европы испортили юбилей звезде «Баварии» (видео)

Спорт

В четверг, 11 октября, на полях Старого Света возобновились баталии в новом турнире УЕФА Лиге наций. В центральном поединке игрового сборная Польши, в составе которой юбилейный, 100-й, матч провел форвард «Баварии» Роберт Левандовски, в родных стенах проиграла чемпионам Европы португальцам — 2:3 (киевский динамовец Томаш Кендзера провел в составе хозяев поля весь второй тайм поединка в Хожуве).

По иронии судьбы, два года назад в четвертьфинале Евро-2016 именно пиренейцы на пути к триумфу одолели Польшу в серии послематчевых пенальти.

Лига А

Группа 3. Польша — Португалия — 2:3 (Пионтек, 18, Блащиковски, 77 — Андре Силва, 32, Глик, 43 в свои ворота, Бернарду Силва, 52).

Положение команд: 1. Португалия — 6 очков (2 матча); 2. Польша — 1 (2); 3. Италия — 1 (1).

Лига В

Группа 2. Россия — Швеция — 0:0.

Положение команд: 1. Россия — 4 (2); 2. Турция — 3 (2); 3. Швеция — 1 (2).

Лига С

Группа 1. Израиль — Шотландия — 2:1 (Перец, 52, Тирни, 75, в свои ворота — Малгрю, 25, с пенальти; на 61-й минуте у британцев удален Суттар).

Положение команд: 1. Шотландия — 3 (2); 2. Израиль — 3 (2); 3. Албания — 3 (2).

Группа 4. Литва — Румыния — 1:2 (Жулпа, 90 — Кипчу, 13, Максим, 90+4), Черногория — Сербия — 0:2 (Митрович, 18, с пенальти, 81).

Положение команд: 1. Сербия — 7 (3); 2. Румыния — 5 (3); 3. Черногория — 4 (3); 4. Литва — 0 (3).

Лига D

Группа 3. Фарерские острова — Азербайджан — 0:3 (Ричард Алмейда, 28, 86, с пенальти, Назаров, 67), Косово — Мальта — 3:1 (Кололли, 30, 81, Муричи, 68 — Агиус, 51; на 70-й минуте у гостей удален Мифсуд).

Положение команд: 1. Косово — 7 (3); 2. Азербайджан — 5 (3); 3. Фареры — 3 (3); 4. Мальта — 1 (3).

Также 11 октября состоялись товарищеские матчи, в которых сборная Уэльса в родных стенах была разгромлена испанцами — 1:4 (Воукс, 89 — Пако Алькасер, 8, 29, Серхио Рамос, 19, Бартра, 74), турки дома не смогли одолеть команду Боснии и Герцеговины — 0:0, а действующий чемпион мира Франция на своем поле едва спаслась от поражения в дуэли с Исландией — 2:2 (Эйолфссон, 86, в свои ворота, Мбаппе, 90, с пенальти — Бьярнасон, 30, Арнасон, 58).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины в товарищеском поединке сыграла в Генуе вничью с командой Италии.

Фото przegladsportowy. pl



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