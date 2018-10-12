Шоу-бизнес

Дерзкий образ: 43-летняя Шарлиз Терон обнажила грудь во время фотосессии

Американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения Шарлиз Терон стала героиней журнала Elle. На его обложке она предстала в стильном и дерзком образе.

43-летняя Терон позировала в белой блузе, приоткрывающей ее бюст, джинсах и жакете.

Свой наряд Шарлиз дополнила драгоценным колье. Также она выбрала очки и укладку с эффектом мокрых волос.

В интервью Elle она высказалась о двойных стандартах в Голливуде. По словам Терон, женщинам приходится работать намного больше, чтобы избежать провала. Актриса добавила, что на женщин чаще скидывают вину за провалы, чем на мужчин.

Мужчины, вероятно, с интересом смотрели на фото в интервью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в интервью Entertainment Tonight Шарлиз Терон рассказала о том, что для фильма «Талли», где она сыграла роль одинокой, многодетной матери, актрисе пришлось поправиться на 23 килограмма. Еще раньше Шарлиз решила не использовать грим и специальные костюмы, а набрать вес естественным путем.

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