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Дерзкий образ: 43-летняя Шарлиз Терон обнажила грудь во время фотосессии
Американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения Шарлиз Терон стала героиней журнала Elle. На его обложке она предстала в стильном и дерзком образе.
43-летняя Терон позировала в белой блузе, приоткрывающей ее бюст, джинсах и жакете.
Свой наряд Шарлиз дополнила драгоценным колье. Также она выбрала очки и укладку с эффектом мокрых волос.
11 октября 2018 г.
В интервью Elle она высказалась о двойных стандартах в Голливуде. По словам Терон, женщинам приходится работать намного больше, чтобы избежать провала. Актриса добавила, что на женщин чаще скидывают вину за провалы, чем на мужчин.
Мужчины, вероятно, с интересом смотрели на фото в интервью.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в интервью Entertainment Tonight Шарлиз Терон рассказала о том, что для фильма «Талли», где она сыграла роль одинокой, многодетной матери, актрисе пришлось поправиться на 23 килограмма. Еще раньше Шарлиз решила не использовать грим и специальные костюмы, а набрать вес естественным путем.
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