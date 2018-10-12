В 50 жизнь только начинается: Николь Кидман и Джулия Робертс беременны — СМИ

Шоу-бизнес

Американская пресса утверждает, что две суперзвезды Голливуда одновременно забеременели. По информации журнала In Touch 51-летняя Николь Кидман решила завести ребенка, чтобы спасти свой брак с певцом Китом Урбаном. Их союз, по слухам, переживает сейчас кризис. Актриса обратилась за помощью к медикам и прошла процедуру искусственного оплодотворения ЭКО.

У Николь и Кита, поженившихся в 2006 году, уже есть две дочери — десятилетняя Санди Роуз, а также семилетняя Фэйт Маргарет. Первого ребенка Николь родила сама, второго выносила суррогатная мать.

Со своим первым мужем Томом Крузом Николь взяла на воспитание приемных детей — Коннора и Изабеллу. После развода они остались с отцом. Оба уже взрослые.

Между тем, по информации издания мамой скоро снова готовится стать и 50-летняя Джулия Робертс, интервью с которой недавно опубликовали «ФАКТЫ». Причем, она якобы тоже рассчитывает путем увеличения семьи наладить отношения с мужем — оператором Дэнни Модером. Супруг часто ревнует кинозвезду, а та ведет себя слишком уж требовательно и постоянно его контролирует. На этой почве возникли разногласия, который пара надеется уладить после рождения четвертого малыша.

Как пишет журнал, Джулия, в отличие от Николь, забеременела естественным путем. И сама не ожидала, что это получится. «Джулия и Дэнни в восторге. Ставшая сюрпризом новость спасла их брак и полностью перевернула их жизнь. Говорят, это будет мальчик, чем Джулия очень довольна, так как с мальчиками легче», — говорит инсайдер издания. Старшие дети с нетерпением ждут братика. «Они уже в таком возрасте, что не будут ревновать к младшему», — утверждает источник.

Робертс и Модер поженились в 2002 году. У них есть 13-летние двойняшки Хейзел и Финнеас и 11-летний сын Генри.

Правдивы ли утверждения СМИ — покажет время.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 48-летняя актриса Рэйчел Вайс, жена Дэниела Крэйга, родила девочку.

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