Курс гривни к доллару вырос: чего ждать в ближайшее время

Деньги

Гривня уверенно укрепляется. На текущей неделе курс доллара опустился ниже психологической отметки в 28 гривен. На 11 и 12 октября Национальный банк установил курс на уровне 27,98 грн. За сутки, с 10 октября, гривня согласно официальному курсу подорожала на 4 копейки, а с начала осени (3 сентября) — на 33 копейки.

— За неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,8 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США опустился с 28,21 грн до 27,98 грн (минус 0,8 процента). Доллар на межбанке, по данным компании"Укрдилинг", за это же время подешевел с 28,27−28,29 грн до 27,87−27,92 грн (минус 0,8 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю просели с 27,99−28,26 до 27,93−28,04 грн (минус 0,2−0,4%). Скорее всего, неделя так и закроется на снижении доллара к гривне. На межбанке валюта США будет торговаться примерно по 27,9 грн, а наличный доллар в банках подешевеет до 27,8−28,03 грн.

Финансисты уже не сомневаются, что на выходные межбанк уйдет на подъеме курса гривни.

— Торги 11 октября были отмечены провалом курса доллара. Цены на валюту США опустились на 7 копеек, пробили курсовое дно и ушли ниже психологической отметки в 28,0 грн — до 27,95−27,97 грн, — сообщил начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — На протяжении всего дня на торгах доминировали продажи и ощущался избыток доллара: его активно конвертировали как аграрии, так и металлурги. Нацбанк педантично скупал валюту. Регулятор дважды выходил на торги и совершал сделки в системе анонимных продаж Matching: сначала приобрел доллары по 27,99 грн, а затем — по 27,96 грн. По разным оценкам, 11 октября Нацбанк купил совокупно порядка 30 млн долларов.

В столичных обменных пунктах курс доллара также снизился. 12 октября самый дешевый доллар стоит 27,98 грн (минус 9 копеек с 8 октября). Средний курсовой диапазон в кассах банков и обменных пунктах тоже опустился: покупка 27,47—27,60, продажа — 28,05−28,15 грн за доллар.

А вот евро снова начал дорожать, причем стремительно. Так, в понедельник, 8 октября, Национальный банк установил курс на отметке в 32,14 грн, в середине недели, 10 октября, курс евровалюты снизился до 32,11 грн, а в пятницу, 12 октября, Нацбанк определил стоимость евро на уровне 32,39 грн. В обменных пунктах евро также подрос: покупка — по 32,10—32,13 грн, продажа — по 32,63—32,70 грн.

Рост курса евро специалисты связывают с глобальным трендом. Так, по данным Bloomberg, начиная с 10 октября евро плавно дорожает на всех ведущих мировых биржах — после старта торгов на уровне 1,1491 доллара за евро курс приподнялся до 1,1494 доллара.

— Евро на мировых биржах начал дорожать по разным причинам. Например, инвесторы не отреагировали на отчет Франции по промышленному производству и больше смотрят на проблемные зоны ЕС, — рассказал аналитик «Альпари» Владислав Антонов. — Сейчас в центре внимания участников рынка находятся переговоры между Великобританией и ЕС. Любые негативные новости по теме Brexit вызовут снижение курса евро. Пока из Туманного Альбиона доносятся обнадеживающие заявления. Например, на этой неделе британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб заявил, что в ближайшие несколько месяцев Великобритания достигнет соглашения с Европейским союзом, но новые торговые условия могут быть утверждены уже к понедельнику (15 октября). И это сразу положительно отразилось на курсе евро — он начал расти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2019—2020 годах гривня будет обесцениваться по отношению к доллару.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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