18-летняя украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Гонконге (видео)

Спорт

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская (102-я позиция в мировом женском рейтинге) продолжает свое победное шествие на турнире в Гонконге с призовым фондом 750 тысяч долларов.

В четвертьфинале наша соотечественница встречалась с Кристиной Кучовой из Словакии (317-я), с которой ранее в официальных соревнованиях не пересекалась. Поединок начался для Даяны — хуже не придумаешь: уступая по ходу первого сета 0:4, 18-летняя одесситка, впрочем, смогла собраться и выиграла его на тай-брейке. Вторая партия сложилась куда легче для украинки — итоговый счет 7:6 (6), 6:2 в пользу нашей теннисистки.

За выход в полуфинал турнира Ястремская заработала 43 тысячи 663 доллара и теперь ожидает встречи в следующем раунде с победительницей пары Дарья Гаврилова (Австралия, 34-я) — Шуай Чжан (Китай, 40-я).

Добавлю, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина свой четвертьфинальный матч в Гонконге проведет также в пятницу, 12 октября. Ориентировочное время начала поединка — 14:30 по киевскому времени.

А накануне прошла жеребьевка женского Кубка Федерации. Волею судьбы, украинская сборная выступит в Польше, где будут играть команды группы «А», — кроме Украины, это Польша, Россия, Эстония, Болгария, Дания и Швеция. Поединки командного турнира в Первой группе Евро-Африканской зоны пройдут с 6 по 9 февраля 2019 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина менее чем за час разобралась с соперницей на турнире в Гонконге.

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