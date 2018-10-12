Настя Каменских выпустила горячий клип на песню Lomala (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Настя Каменских, вернувшись из США, представила свой первый сольный альбом под названием «No Komments». Одновременно с альбомом вышел горячий клип «Lomala», в котором певица порадовала поклонников яркими сексуальными образами. Режиссером видео выступила Таня Муиньйо. По задумке режиссера в клипе танцоры балета снимают с себя одежду, таким образом показывая, как могут ломать людей настоящие чувства.

В дебютный сольный альбом Насти Каменских, выступающей под псевдонимом NK, «No Komments» вошли десять композиций: «#этомояночь», «Дай мне», «Lomala» и украиноязычный трек «Тримай», который завоевал лидерство не только хит-парадов нашей страны, но и покорил европейский рынок, прозвучав в эфире всемирно известного итальянского радио RAI Radio.

«Работая над альбомом, я смогла воплотить в реальность самые смелые идеи и задумки, поэкспериментировать. Каждая песня рождалась в любви и всецело отражает меня, мою чувственность. Мне нравится создавать музыку, которая не знает границ, открывать новые грани себя и не ограничивать свое творчество какими-то рамками», — рассказала Каменских.

Напомним, что NK недавно вернулась из Америки, где представила свой новый альбом, а также не забывала радовать поклонников соблазнительными фото в купальнике.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что свой эмоциональный клип представила молодая украинская группа KAZKA

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