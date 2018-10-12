Украинская вице-чемпионка Европы попалась на допинге

Спорт

24-летняя украинская легкоатлетка Алина Цвилий временно отстранена от участия в официальных соревнованиях из-за положительной допинг-пробы, сданной в начале сентября этого года.

О примененных санкциях в отношении украинской спортсменки сообщил официальный Twitter антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit. Согласно информации, в крови Алины были обнаружены следы препарата триметазидин — антиангинального препарата, который поддерживает энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных органов.

О сроках отстранения украинки официальные органы пока не сообщают.

Напомню, что Цвилий в начале августа завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике, проходившем в Берлине. Дистанцию в 50 километров по спортивной ходьбе украинка преодолела за 4 часа 12 минут 44 секунды, что стало национальным рекордом Украины, и уступила победительнице, Инес Энрикес из Португалии, 3 минуты 23 секунды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что WADA приняло неожиданное решение по допинг-скандалу вокруг российских спортсменов.

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