Западные социологи назвали лидеров рейтинга кандидатов в президенты

Украина

По результатам опроса, проведенного в начале октября 2018 года, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, большая часть опрошенных отдали бы голоса за Юлию Тимошенко (12,3%), Петра Порошенко (8,2%), Владимира Зеленского (8,1%) или Вадима Рабиновича (7,3%). Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия).

Другие кандидаты получили бы меньшую поддержку: Юрий Бойко — 6,8%, Анатолий Гриценко — 6,7%, Святослав Вакарчук — 5,8%, Олег Ляшко — 5,7%.

Также институт впервые оценил шансы кандидатов, которые, по его мнению, «могут получить меньшее количество голосов, но остаются очень важной частью украинской политики». К таким политиков институт отнес Андрея Садового, Илью Киву, Александра Шевченко, Андрея Белецкого, Валентина Наливайченко, Виктора Чумака и Юрия Деревянко. В опросном листе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью примут участие в президентских выборах.

Что касается парламентских выборов, то самое большое количество голосов могут получить следующие партии: «Батьківщина» во главе с Юлией Тимошенко (11,2%), «Слуга народа» Владимира Зеленского (9,2%), «Блок Петра Порошенко» Солидарность «(7,7%), «За життя» Вадима Рабиновича (7,6%), «Оппозиционный блок» Юрия Бойко (7,1%), Радикальная партия Олега Ляшко (6,2%) и «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (6,1%).

Другие политические партии, в частности «Самопоміч», «Свобода», Социалистическая партия Украины, УКРОП и прочие имеют меньшие шансы на прохождение в новый состав парламента.

Результаты исследования приведены в таблицах.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина с 28 сентября по 5 октября 2018 года. Методом прямого интервью было опрошено 2032 человека. Вероятная погрешность составляет 2,2%.

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