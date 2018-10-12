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Украина

Украинские военные провели масштабные учения по защите Азовского побережья: появилось видео

14:28 12 октября 2018   132
На учениях
Инф. «ФАКТОВ»

На побережье Азовского моря стартовали масштабные военные учения, в ходе которых планируется отработать тактику отпора возможной военной агрессии РФ с моря. В частности, военные проводят уничтожение военного десанта условного противника, который пытается высадиться на берег.

В учениях задействованы бронетехника, тяжелая артиллерия и военные вертолеты.

Видео военных действий на суше обнародовал в своем Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, Россия за последние месяцы сильно накалила обстановку в Азовском море. Обострение наступило после открытия Крымского моста. В настоящее время в акватории Азовского моря находится до 60 военных кораблей и катеров РФ, а при необходимости Москва может направить к берегам Украины еще два боевых катера, оснащенные ракетами «Калибр» с дальностью действия до 2,5 тыс. километров. Для противодействия российской военной агрессии с моря Украина покупает у Дании минные тральщики.

Кроме того, военные усиливают радиолокационную защиту побережья Азовского и Черного морей.

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