Мама шестиклассницы рассказала, как организовала поимку харьковского педофила

Происшествия

Арест на 60 суток без права внесения залога — такую меру пресечения вечером в четверг, 11 октября, Харьковский районный суд избрал 65-летнему Андрею Г., развращавшему школьников «первой столицы» и ее пригородов. Заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, подозреваемого задержали на горячем родственники 12-летней школьницы, когда тот пришел на свидание с девочкой. Перед этим педофил два дня выманивал жертву, переписываясь с ней по телефону, обещал купить рюкзак и все, что девочка захочет. Взамен предлагал дружить, откровенно рассказывая, как именно будет проходить процесс «дружбы»: «Захочешь — буду лизать… захочешь — будешь играться моим…» Не подозревая, что вместо «Насти» (так девочка назвалась, скрыв свое настоящее имя) переписку с ним ведет и все фиксирует мама школьницы.

— В мае дети нашли подброшенную на школьный двор записку с номером телефона и нарисованным мужским органом: «17 сантиметров. Звоните — будет интересно». Конечно, подросткам в таком возрасте интересно. Дети начали звонить — и мальчики, и девочки, — рассказала «ФАКТАМ» Инна, мама «Насти», благодаря которой педофила задержали. — Дочь с подружками позвонила по указанному номеру, похихикали. Свое имя она ему не сказала, назвалась Настей, он представился Саньком. Услышав скабрезности, дочь испугалась и сбросила разговор. Но он начал названивать сам, и она его номер заблокировала. Все лето о «Саньке» ничего слышно не было. А в октябре от него начали приходить эсэмэски сексуального характера. Дочка рассказала нам о происходящем, я к этому подключилась и начала его выманивать.

Переписка длилась полтора дня. В полицию в это время мы не обращались. Все пользуемся интернетом, видим, что переписка доказательством не считается. У нас в стране должно что-то произойти, чтобы потом доказать злой умысел. Но родители же не могут допустить, чтобы с их ребенком произошло несчастье.

Мы не верили сначала, что такое может быть, хотели точно убедиться и позже назначить встречу. Но он написал: уже выезжает, через полчаса будет. Ну, приезжай, решили, будем на тебя смотреть. Я научила дочь, что говорить: «Я иду к бабушке мимо пляжа, мы можем туда зайти посидеть». Он сказал дочери: «Ты иди впереди, а я выйду из автобуса и буду далеко позади тебя идти, чтобы никто ничего не заподозрил. Но мы будем на телефоне, я позвоню». Он расспросил, в чем дочь будет одета, чтобы ее узнать. Друзья быстро среагировали, мой брат с ребятами подъехал…

Для встречи мы выбрали длинную дорогу, там постоянно есть люди. Но потом оказалось, что он уже давно поджидал в лесопосадке у дороги. Приехал заранее, успел выпить литровую бутылку пива, а для ребенка припас слабоалкогольный напиток. Муж на машине проехал, высадил ребят в разных местах. И те уже заметили этого мужика в лесочке — услышали, как он говорил по телефону. Когда он из посадки направился к девочке, его сразу остановили. К дочери подойти не успел и даже лица ее не видел — мы ее специально замаскировали. Договорились: как только он подходит к ней очень близко, она должна сразу побежать: неизвестно, что у него на уме.

Мужчина рассказывал, что он больной, шел в соседнее село за обувью. Когда же у него из сумки выпал фаллоимитатор, сказал, что этим прибором он лечит эрекцию. Больной человек какой-то. Больной, но в то же время и умный.

В полиции его оформили, мы написали заявления, дочь дала показания следователю, психологам. Когда о случившемся стало известно, родители расспрашивали детей, смотрели их телефоны. Оказалось, он общался со многими детьми 10−12 лет. У мальчика из нашего класса нашли переписку с ним за июль.

По данным «ФАКТОВ», представлявшийся детям 49-летним Александром развратник на самом деле 65-летний Андрей Г. Ранее мужчина якобы служил в милиции, а выйдя на пенсию, подрабатывал, как мог. В Харьковскую область приехал из Червонограда, где несколько лет назад жил в общежитии и пытался заниматься предпринимательством: торговлей топливом, металлом и промышленными химикатами. Но бизнес там не сложился, к тому же за Г. числился кредит, сумма которого сильно выросла из-за просроченных платежей, поэтому он перебрался на другой конец страны.

Несколько лет мужчина охранял пруд у села Березовка и занимался там приусадебным хозяйством, продавая картошку и кормовую свеклу с обрабатываемого огорода. Известно, что он искал себе домработницу, которая жила бы с ним. По рассказам местных жителей, развратник приставал к девочкам и молодым женщинам, любил прижаться к ним, когда ехал в автобусе. Однако местные правоохранители на жалобы реагировали недостаточно. Впрочем, пару админпротоколов на Андрея Г. таки составили: летом 2013 года он врезался на конной телеге в «мерседес», а через несколько дней, будучи выпившим, напугал ребенка.

Пару лет назад Андрей Г. переехал в Харьков, после чего записки сексуального характера с его телефоном начали находить в школах разных районов города. Впрочем, ничего предосудительного соседи на новом месте за ним не замечали (или не хотели замечать).

В Безлюдовке говорят, что слухи о педофиле, заманивающем детей, там ходили уже несколько месяцев. Якобы местный участковый о них тоже знал, но никак не реагировал, поскольку это были «просто слухи». Сейчас местные жители просят отозваться других жертв педофила. И те отзываются, присылают сохраненные переписки и записи разговоров. Как оказалось, в последние дни Г. особо активизировался, общаясь сразу с несколькими мальчиками и девочками.

Судя по всему, жертв педофила могло быть много. После сообщения о задержании в сообщество Харькова в Facebook пишут и дети, и их родители, указывают, что подобные случаи были летом, весной. Так, одна из девочек рассказала, что похожий на задержанного лысый мужчина раздавал бумажки с номером своего телефона у 178-й школы. Многие дети ему звонили для развлечения. В разговорах тот хвастался длиной своего члена, обещал многократно сексуально ублажить как мальчика, так и девочку. Запись одного из разговоров дали послушать учительнице, та сообщила о произошедшем в полицию. Но правоохранители, по словам школьников, сказали, что будут заниматься этим лишь после официального заявления, написанного родителями.

Не исключено, что поиском жертв Андрей Г. занимался и в других регионах, куда периодически выезжал. Так, в 2016 году он был в Винницкой области, где заявил, что молодые девушки, с которыми он познакомился в поезде, украли его банковскую карточку. Впоследствии с нее сняли деньги.

— В настоящее время расследование только началось. Следствие собирает доказательства, устанавливает связи подозреваемого, ищет потерпевших, исследует его телефон, образ жизни. В рамках уголовного производства будет проверена и информация о том, что правоохранители не реагировали на предыдущие сообщения о действиях педофила, — рассказала «ФАКТАМ» спикер Харьковского областного главка полиции Елена Баранник.

Тем временем начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех сообщил, что в рамках уголовного производства, открытого по факту совращения малолетних, подозреваемому будет назначена психиатрическая экспертиза.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полицией на горячем задержан 45-летний житель Конотопа, который успел развратить более семисот мальчиков 10−12 лет.

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