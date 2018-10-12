СБУ не проверяла связи семьи скандального сотрудника Семочко с Россией: опубликован документ

Политика

В Службе безопасности Украины не проводили проверку наличия у членов семьи первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко российского гражданства. Это следует из ответа СБУ, полученного экспертной организацией StateWatch.

Как сообщил глава организации Глеб Каневский, также в СБУ не проводили проверку имущества на миллионы долларов, которое, как выяснили журналисты, может принадлежать семье СБУшника, пишет «Украинская правда».

«Проверка указанной в запросе информации о членах семьи должностного лица другого государственного органа Службой безопасности не проводилась», — отметили в ведомстве.

В свою очередь, на аналогичный вопрос, проводился ли анализ обличительной информации, в Администрации президента Украины отвечать отказались. Там сказали, что такой ответ не предусмотрен законодательством.

«Просим принять во внимание, что Законом „О доступе к публичной информации“ не предусмотрена обязанность распорядителя информации по созданию новых видов документов и информации, проведение анализа или введение отдельного вида статистики, комментирование тех или иных событий или высказываний и т. д. », — заявили в АПУ.

Как писали «ФАКТЫ», в августе 2018 года Порошенко назначил Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки. До этого он занимал должность начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Позднее журналисты выяснили, что семья Сергея Семочко имеет три дома под Киевом общей стоимостью около 8 миллионов долларов. Также семья разведчика пользуется вертолетом и автомобилем Toyota Land Cruiser. По материалам журналистского расследования НАБУ открыло уголовное производство по Семочко.

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