Свитолина в матче, растянувшемся на два дня, впервые в карьере уступила китаянке Ван Цян

Спорт

Первая ракетка Украины (и пятая в мире) Элина Свитолина провела четвертьфинальный поединок на турнире WTA в Гонконге с призовым фондом 750 тысяч долларов. Из-за дождя встречу, начавшуюся 12 октября, пришлось доигрывать на следующий день. В борьбе за путевку в квартет сильнейших 24-летняя одесситка, победившая в 2018-м на турнирах в Дубае, Риме и Брисбене, сразилась с 24-й ракеткой мира Ван Цян из Китая, в активе которой в этом году триумфы на двух состязаниях на родине — в Гуанчжоу и Наньчане.

Ранее теннисистки трижды встречались между собой, и каждый раз успех праздновала Элина (Индиан Уэллс-2017 — 3:6, 6:3, 7:6; Дубай-2018 — 6:1, 5:7, 6:2 и US Open-2018 — 6:4, 6:4).

К сожалению, на сей раз Свитолина в первом сете отдала сопернице три свои подачи, уступив китаянке — 2:6. Не удалось исправить одесситке ситуацию и во второй партии — 4:6. При этом при счете 2:5 (30:15) встречу прервали из-за дождя и доиграли только на следующий день. Украинка, еще не обеспечившая себе место на итоговом турнире года, который пройдет в Сингапуре, покидает Гонконг, заработав 13 тысяч 68 долларов.

Что же касается китаянки, то путевку в финал она оспорит в противостоянии с 13-й ракеткой мира Гарбинье Мугурусой, которая ранее одолела Луксику Кумкхум из Таиланда (90-я) — 6:2, 7:5.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в полуфинал турнира в Гонконге вышла 18-летняя украинка Даяна Ястремская.

Фото Jimmie48 Photography



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