Последний шанс: генсек Совета Европы дал России время до мая

Мир

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что этот европейский институт может достигнуть компромис относительно судьбы России в организации до мая 2019 года, когда в Совете Европы состоится совещание руководителей МИД стран-членов. Об этом Ягланд заявил на встрече с российскими журналистами.

«Это должно быть сделано до встречи в Хельсинки в мае, на которую соберутся все министры иностранных дел. Пространство, чтобы найти решение, еще есть», — сказал Ягланд.

Он напомнил, что в июне наступит предельный срок уплаты взносов, по истечению которого СЕ будет вынужден инициировать приостановление членства РФ в уставных органах организации.

9 октября в ПАСЕ была сорвана попытка одобрить решение о снятии санкционного давления с РФ, однако голосов депутатов для Ассамблее не нашлось, поэтому рассмотрение вопроса отложили на 2019 год.

Накануне решающего заседания ПАСЕ украинская делегация предупредила, что наша страна оставляет за собой право пересмотреть сотрудничество с этой организацией, если права российской делегации будут восстановлены вопреки правилам.



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