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До ста за 4 секунды: что нужно знать про электрокар Peugeot e-Legend с режимами беспилотной езды

Этот автомобиль по праву заслуживает почетный титул самого яркого и интересного концепт-кара Парижского автосалона 2018 года. Симбиоз утонченного ретростиля и ультрасовременных технических решений автомобильных конструкторов подчеркивается даже в названии: приставка «е» обозначает, что перед нами представитель будущего мирового автопрома — электрокар, а Legend олицетворяет идею машины, призванной стать легендой французской марки. И многие эксперты утверждают: Peugeot e-Legend это вполне удалось!

Дизайн экстерьера концепт-кара создан по мотивам купе Peugeot 504, выпускавшегося в 1969—1974 годах, что легко угадывается в основных пропорциях новинки, стилистике передней и задней оптики. Кстати, фирменные эмблемы Peugeot e-Legend, выполненные в виде щита с головой льва, уносят нас в более раннюю эпоху французской марки — такие были на предыдущих ранних моделях Peugeot. Не менее оригинальна и покраска автомобиля — серебристо-серый цвет в зависимости от освещения меняет оттенок от хрома до темной бронзы. В авто можно смотреться как в зеркало.

Но настоящее переплетение прошлого и будущего — в интерьере Peugeot e-Legend. Сердца французских бабушек и дедушек тронут удобные сиденья-диваны, обшитые добротным шелковистым велюром голубого оттенка, а также детали отделки салона, изготовленные из натуральной экзотической древесины Paldao, которыми обшиты торпедо, баранка, низ сидений порогов, пола и дверных карт. Хотя на самом деле половина всего этого дерева — иллюзия. Эффект достигается с помощью жидкокристаллических экранов торпедо и дверных карт! Всего в интерьере насчитывается 16 дисплеев! В зависимости от режима езды рисунок может изменяться — когда на экраны выводится необходимая для водителя информация.

Теперь о самом интересном. Концепт-кар предоставляет сразу четыре режима езды: два беспилотных — Soft и Sharp — и два ручных — Legend и Boost. В режиме Soft членам экипажа обеспечивается максимальный комфорт, а вывод информации на экраны сокращен до минимума. А вот в четвертом режиме — Boost — легендарное купе предоставляет максимальную динамику и удовольствие от активной езды, а ретро-тема на дисплеях уступает место иным вариантам графики, отображающим основные параметры работы силовой установки и ходовой части.

Peugeot e-Legend оснащен электрическим полным приводом суммарной мощностью в 456 лошадиных сил и впечатляющим крутящим моментом в 800 Нм, благодаря чему концепт-кар способен выстрелить до первой «сотни» всего за четыре секунды и разогнаться до 220 километров в час. На одной зарядке батареи электромобиль может проехать 600 километров (по замерам в новом цикле WLTP). Причем благодаря скоростному порту зарядки 500 километров запаса хода становятся доступными уже через 25 минут. Более того, заряжать автомобиль можно даже без проводов, с использованием индукционной системы.



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