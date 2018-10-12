"Дело Мартыненко": задержан еще один подозреваемый

Политика

Детективы НАБУ задержали в Киеве подозреваемого в завладении средствами ГП «НАЭК» Энергоатом" в сумме 6,4 млн евро. Об этом пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в пятницу, 12 октября, сообщила на своей странице в Facebook.

Задержанного подозревают «в пособничестве в завладении организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным в особо крупном размере».

Также сообщается, что задержанный объявлен в розыск еще в ноябре 2017 года.

По данным следствия, подозреваемый лично по указанию бывшего народного депутата Николая Мартиненко, выступал представителем компании BRADCREST INVESTMENTS S.A. (Панамская Республика). В банковских учреждениях Швейцарии он открывал расчетные счета этой компании для того, чтобы на них поступали средства («откаты») от чешской компании SKODA JS as.

Таким образом на счета панамской компании поступило 6,4 млн евро.

По данным детективов, подозреваемый лично договаривался с представителями чешской компании SKODA JS as относительно размеров перечислений «откатов».

Кроме того, по версии следствия, подозреваемый открыл еще ряд расчетных счетов компаний, бенефициарным владельцем которых был экс-народный депутат, в европейских банковских учреждениях. С использованием этих счетов осуществлялась дальнейшая легализация (отмывание) денег, полученных преступных путем.

Напомним, дело Мартыненко расследуется с декабря 2015 года. НАБУ зарегистрировало уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия. Антикоррупционное бюро Украины провело обыски в офисе Мартыненко в рамках расследования уголовного дела о хищении средств госпредприятий в особо крупных размерах.

В апреле 2017 года детективы НАБУ задерживали экс-депутата Николая Мартыненко.

Детективы НАБУ начали расследование двух уголовных производств — по факту завладения средств ГП «НАЭК» Энергоатом «в размере 6,4 млн евро и по факту завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) в размере $ 17,28 млн. Позже их объединили в одно.

Как выяснило следствие, организатором обоих коррупционных схем является экс-народный депутат Украины.

22 мая 2018 обвинительный акт в отношении шести лиц, задействованных в «деле Мартыненко» направлен в суд. Относительно одного человека продолжается досудебное расследование, трое находятся в розыске.

В июне 2018 года суд отправил приговор по делу экс-депутата Николая Мартыненко прокурору для устранения недостатков.

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