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Рак порадует руководство, а для Весов звездный час еще впереди: гороскоп на неделю
Для некоторых знаков зодиака нынешняя неделя сложится просто блестяще. А тем, кому повезет меньше, звезды подскажут, как действовать, чтобы минимизировать потери. Читайте об этом в эксклюзивном астрологическом прогнозе «ФАКТОВ».
ОВЕН. Желательно оградить себя от бесполезных разговоров, а заняться важными вопросами, ведь есть надежда, что задуманное удастся воплотить в жизнь. Оставайтесь оптимистом при любых обстоятельствах, гоните прочь от себя осеннюю хандру.
ТЕЛЕЦ. Неплохо бы заняться собственным имиджем, ведь это может иметь прямое отношение к вашему карьерному продвижению. Будьте готовы к тому, что на работе может увеличиться нагрузка, появятся новые обязанности. Избегайте слишком резких высказываний.
БЛИЗНЕЦЫ. В настоящее время вам стоит привести в порядок свои эмоции и не кидаться из одной крайности в другую. И хотя впечатления будут меняться, как в калейдоскопе, старайтесь сохранять непоколебимое спокойствие. Уделите время детям.
РАК. Легкость, с которой будете браться за самые серьезные задачи, приведет в настоящий восторг окружающих и руководство. Вполне можете рассчитывать на повышение заработной платы и продвижение своих идей.
ЛЕВ. Прежде чем решать какую-то проблему, изучите все «за» и «против», чтобы свести к минимуму возможность ошибки. Не исключено, что ваше восприятие изменится, и решение потребует совершенно нового подхода. Ни в чем себе не отказывайте на личном фронте.
ДЕВА. Большая вероятность того, что сумеете продвинуться по службе, улучшив свое материальное положение. Но для этого необходимо иметь не только амбиции, но и завидную работоспособность. Старайтесь думать над каждым своим словом.
ВЕСЫ. Полное погружение в любимое занятие станет для вас настоящей отдушиной, поможет привести в норму пошатнувшееся было внутреннее равновесие. Вопросы, связанные с финансами, можно отложить до лучших времен, когда полностью будете уверены в том, что ваш звездный час настал.
СКОРПИОН. Самое время браться за новые дела. Но учтите: для того чтобы постоянно двигаться вперед, необходима помощь надежных людей. Даже самые экстравагантные ваши идеи имеют шанс найти у них отклик.
СТРЕЛЕЦ. Немало сил придется уделить работе, зато это принесет приличный доход, что не может не радовать вас. В ближайшее время желательно не начинать никаких новых дел, особенно, если нужно искать единомышленников.
КОЗЕРОГ. Напряженный ритм предстоящего периода способен снизить вашу работоспособность. Если чувствуете, что организм нуждается в отдыхе, дайте ему такую возможность. Избегайте людей, которые любят плести интриги и сплетничать.
ВОДОЛЕЙ. Профессиональная деятельность потребует пристального внимания и дополнительного времени, которое можно выделить только за счет личной жизни. Чтобы избежать конфликта со своей второй половиной, проявите дипломатичность, такт, мягкость.
РЫБЫ. Если подойдете к выполнению своих обязанностей с разумным консерватизмом и верностью традициям, то можете вполне рассчитывать на успех. Деловые контакты обещают быть весьма продуктивными, так что встречи с партнерами переносить не стоит.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака от известного астролога. А также гороскоп здоровья на октябрь для всех знаков зодиака от победителя «Битвы экстрасенсов».
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