Шотландия забила на 48-й секунде – украинская «молодежка» ответила трижды: видеообзор матча

Спорт

В пятницу, 12 октября, молодежная сборная Украины провела предпоследний матч в рамках группового турнира отбора к Евро-2019. На столичном стадионе «Оболонь-Арена» в тяжелой борьбе подопечные Александра Головко обыграли команду Шотландии — 3:1.

К сожалению, наши ребята пропустили мяч уже на… 48-й секунде поединка, когда быструю атаку шотландцев завершил Льюис Морган — 0:1. Правда, еще до перерыва форвард «Мариуполя» Александр Зубков (с помощью рикошета от ноги защитника) сравнял счет — 1:1, а на 56-й минуте он же дальним ударом заставил ошибиться голкипера британцев — 2:1.

Когда же шотландцы в конце встречи пошли ва-банк, вышедший на замену динамовец Шапаренко на 94-й минуте «обокрал» соперника и вывел один на один с вратарем Коваленко. Футболист «Шахтера» точным ударом окончательно снял все вопросы о победителе — 3:1.

Отмечу, что последний рубеж «желто-синих» в этой встрече защищал голкипер испанского «Леганеса» Андрей Лунин, которого Андрей Шевченко временно отправил из национальной команды на усиление «молодежки».

Украина: Лунин, Кирюханцев, Миколенко, Попов, Михайличенко, Шепелев, Пихаленок, Коваленко, Лунев (Третьяков, 38), Швед (Борячук, 71), Зубков (Шапаренко, 83).

Еще в двух матчах в группе 4 англичане разгромили дома команду Андорры — 7:0 (родоначальники футбола гарантировали себе первое место и путевку в финальный турнир Евро-2019), а голландцы благодаря мячу Джастина Клюйверта (сына знаменитого Патрика Клюйверта!) на 69-й минуте, автоголу хозяев поля на 89-й и еще одному точному удару на 94-й обыграли в Риге команду Латвии — 3:0.

Положение команд:

1. Англия — 23 очка (9 матчей);

2. Украина — 17 (9);

3. Нидерланды — 15 (9);

4. Шотландия — 14 (9);

5. Латвия — 3 (9);

6. Андорра — 2 (9).

В последнем туре (16 октября) в группе сыграют: Шотландия — Англия, Нидерланды — Украина и Андорра — Латвия.

Напомню, что в финальную часть чемпионата Европы, которую с 16-го по 30 июня 2019 года примут Италия и Сан-Марино, выйдут девять победителей групп. Кроме того, четыре команды из числа занявших вторые места, которые имеют наилучшие показатели в матчах с первой, третьей, четвертой и пятой сборными своей группы, в стыковых поединках в ноябре 2018-го разыграют еще две путевки.

Ситуация в нашей группе такова, что подопечных Александра Головко, чтобы попасть в четверку лучших (среди вторых команд), в Дутинхеме устроит только победа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская «молодежка» не забила пенальти и едва дожала Андорру.

Фото ffu.ua



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