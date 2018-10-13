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Разведка США выяснила, почему ракеты Путина сгорают в космосе, не достигая цели
Россия на данный момент еще не смогла найти источник важнейших компонентов углеродного волокна, необходимых для производства сверхзвуковых ракет, хотя президент России Владимир Путин заявлял, что оружие уже запущено в серийное производство. Об этом сообщили источники, ознакомленные с данными разведки США.
«Корпус сверхзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе (в атмосферу), и из-за этого внутренние системы дают сбой», — рассказал один из источников, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на CNBC.
В России пришли к выводу, что углеродное волокно, которое используется в производстве ракеты, ненадежное, и поэтому ищут другой вариант. Москва планирует завершить создание ракеты к 2020 году. Следующий летный тест намечен на декабрь.
«Очевидно, что попытки России разрабатывать высокотехнологичное вооружение — это то, за чем мы внимательно наблюдаем. Однако до сих пор мы видели больше грандиозные заявления об успехе, чем фактические доказательства», — сказал представитель министерства обороны США Эрик Пахон.
Он отметил, что США продолжают развивать свои собственные оборонительные возможности и повышать готовность как самих себя, так и союзников противостоять любым угрозам, которые может создать Россия.
Впрочем, аналитики разведки предполагают, что разработчики российского сверхзвукового оружия, вероятно, смогут достичь нужных эксплуатационных показателей ракеты к 2020 году.
Как писали «ФАКТЫ», сверхзвуковая ракета «Авангард» была одним из новых элементов вооружений России, представленных Путиным 1 марта 2018 года в своем послании Федеральному собранию.
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