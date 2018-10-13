Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Разведка США выяснила, почему ракеты Путина сгорают в космосе, не достигая цели

7:47 13 октября 2018   270
Ракета Путина
Инф. «ФАКТОВ»

Россия на данный момент еще не смогла найти источник важнейших компонентов углеродного волокна, необходимых для производства сверхзвуковых ракет, хотя президент России Владимир Путин заявлял, что оружие уже запущено в серийное производство. Об этом сообщили источники, ознакомленные с данными разведки США.

«Корпус сверхзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе (в атмосферу), и из-за этого внутренние системы дают сбой», — рассказал один из источников, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на CNBC.

В России пришли к выводу, что углеродное волокно, которое используется в производстве ракеты, ненадежное, и поэтому ищут другой вариант. Москва планирует завершить создание ракеты к 2020 году. Следующий летный тест намечен на декабрь.

«Очевидно, что попытки России разрабатывать высокотехнологичное вооружение — это то, за чем мы внимательно наблюдаем. Однако до сих пор мы видели больше грандиозные заявления об успехе, чем фактические доказательства», — сказал представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

Он отметил, что США продолжают развивать свои собственные оборонительные возможности и повышать готовность как самих себя, так и союзников противостоять любым угрозам, которые может создать Россия.

Впрочем, аналитики разведки предполагают, что разработчики российского сверхзвукового оружия, вероятно, смогут достичь нужных эксплуатационных показателей ракеты к 2020 году.

Как писали «ФАКТЫ», сверхзвуковая ракета «Авангард» была одним из новых элементов вооружений России, представленных Путиным 1 марта 2018 года в своем послании Федеральному собранию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины