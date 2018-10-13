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Украинцы завоевали еще четыре медали на Юношеских олимпийских играх (фото)
Успешным для украинских атлетов стал шестой соревновательный день Юношеских олимпийских игр, проходящих в Буэнос-Айресе (Аргентина). По его итогам наши ребята завоевали четыре награды — по две в индивидуальных и смешанных командных соревнованиях.
Пловец Денис Кесиль стал серебряным призером на дистанции 200 метров баттерфляем. 17-летний украинец приплыл к финишу со временем 1 минута 55,89 секунды, что стало новым юниорским рекордом Украины, улучшив свое же достижение, установленное в этом году на чемпионате Европы в Хельсинки на целых 0,56 секунды. Чемпионом же стал венгр Криштоф Милак, который опередил Кесиля на одну секунду. Отмечу, что эта награда стала единственной для наших пловцов в Буэнос-Айресе.
* Денис Кесиль (слева)
Бронзовую награду завоевала гимнастка Анастасия Бачинская (на фото в заголовке) в многоборье. 15-летняя наша соотечественница показала результат 52,332 балла, уступив итальянской чемпионке Джорджии Вилье (54,066) и Амели Морган из Великобритании (53,332). Эта медаль вдвойне ценная, поскольку стала первой в истории спортивной гимнастики независимой Украины на Юношеских олимпийских играх.
* Анастасия Бачинская с бронзовой наградой
Еще две награды добыли наши спортсмены в смешанных командных соревнованиях. Дмитрий Гонта в паре с Викторией Мирандой из Мексики стал бронзовым призером в пулевой стрельбе из пистолета с дистанции в 10 метров, а бадминтонистка Анастасия Прозорова в составе команды «Омега» завоевала «серебро», уступив в решающем противостоянии команде «Альфа».
* Дмитрий Гонта (второй слева)
* Анастасия Прозорова в игре
В общем зачете (где не учитываются награды, завоеванные в смешанных командных соревнованиях) Украина с пятью медалями (2 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовых) занимает 14-е место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Иван Тищенко завоевал еще одно «золото» для Украины на Юношеских олимпийских играх.
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