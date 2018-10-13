- 13:52 Покров Пресвятой Богородицы: как привлечь в дом любовь, счастье и достаток
- 12:59 ДТП в прямом эфире: в Черновцах девушка попала в аварию, снимая видео для Instagram
- 12:53 Украинка возглавила мировой рейтинг по бодибилдингу
- 12:22 Трагедия в Гималаях: снежная буря убила девятерых альпинистов и их проводников
- 12:21 «Танці з зірками» для меня — как своеобразный наркотик, — Екатерина Кухар
- 12:16 25 радаров на всю Украину: как на практике полиция борется с лихачами на дорогах
- 11:51 Аваков предупредил руководителей Киевского и Московского патриархатов о недопустимости провокаций
- 11:13 18-летняя Даяна Ястремская – в финале турнира в Гонконге!
- 11:03 Интенсивность взрывов уменьшилась: что сейчас происходит на складах под Ичней
- 10:26 За фигуранта "дела Мартыненко" назначили залог в 2,5 млн гривен
Украинка возглавила мировой рейтинг по бодибилдингу (фото)
Украинка Алина Яман стала абсолютной победительницей престижного турнира по бодифитнесу IFBB Nordic Cup, проходившем в Лахти (Финляндия). Именно этот триумф вывел 33-летнюю уроженку Кременчуга на высшую ступень мирового рейтинга бодибилдеров.
«Абсолютно счастливая! Ноу коментс. Ловлю кайф. Всем спасибо. Финляндия, спасибо за гостеприимство!» — написала на своей странице в Instagram спортсменка, сопроводив свой триумф ярким фотоотчетом.
Отмечу, что в начале октября Яман победила на престижном фестивале Арнольд Классик в испанской Барселоне, и теперь будет представлять нашу страну на чемпионате мира, который пройдет 27−28 октября в городе Белосток (Польша).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пережившая две клинические смерти и четыре операции на сердце британка стала бодибилдером.
* Фото — Instagram Алины Яман
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.