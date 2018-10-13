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Украинка возглавила мировой рейтинг по бодибилдингу (фото)

12:53 13 октября 2018   85
Украинка возглавила мировой рейтинг по бодибилдингу (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинка Алина Яман стала абсолютной победительницей престижного турнира по бодифитнесу IFBB Nordic Cup, проходившем в Лахти (Финляндия). Именно этот триумф вывел 33-летнюю уроженку Кременчуга на высшую ступень мирового рейтинга бодибилдеров.

«Абсолютно счастливая! Ноу коментс. Ловлю кайф. Всем спасибо. Финляндия, спасибо за гостеприимство!» — написала на своей странице в Instagram спортсменка, сопроводив свой триумф ярким фотоотчетом.

Отмечу, что в начале октября Яман победила на престижном фестивале Арнольд Классик в испанской Барселоне, и теперь будет представлять нашу страну на чемпионате мира, который пройдет 27−28 октября в городе Белосток (Польша).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пережившая две клинические смерти и четыре операции на сердце британка стала бодибилдером.

* Фото — Instagram Алины Яман

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